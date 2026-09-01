Educación garantiza el inicio de curso en Cela, en plena obra de cambio de cubierta

El colegio A Torre-Cela, en Bueu, podrá comenzar el curso 2026/27. No a plena normalidad, pero sí con las instalaciones básicas operativas y con medidas de seguridad que obligarán a mantener cerrados parcialmente los patios. En el mes de julio empezaron las esperadas obras para el cambio de la cubierta de todo el centro educativo, unos trabajos que se prolongarán más de lo previsto debido a la presencia de amianto. A ello hay que unir los daños ocasionados por la lluvia durante la semana pasada, justo cuando el colegio estaba sin tejado.

La unidad técnica de la Consellería de Educación y responsables de la obra se reunieron hace unos días en el propio centro para valorar la situación. A pesar de las medidas adoptadas por la empresa contratista para cubrir la cubierta al final la intensidad de la lluvia y el viento provocaron que lloviese en el interior. Los principales daños se registraron en el «rack» o armario de conexiones a internet, en la fotocopiadora y en parte de la biblioteca. Este lunes se pudo recuperar ya el servicio de internet, que es fundamental para el trabajo de los docentes y las labores administrativas.

Desde la consellería se trasladó a la comunidad educativa que el próximo 9 de septiembre podrá iniciarse el curso tal como estaba previsto. Para esa fecha el edificio en el que se encuentran las aulas ya tendrá la nueva cubierta, con lo que podrán comenzar las clases. «Despois aínda quedarán cousas por acabar, como a cubrición no bloque onde están os despachos e a biblioteca e a rehabilitación do espazo multiusos», explican desde la comunidad educativa del colegio de A Torre.

El andamiaje de las obras en la fachada principal del colegio de A Torre, en Cela. / Santos Álvarez

La previsión es que esos trabajos se prolonguen dos meses, lo que obligará a mantener cerrado el patio de juegos del alumnado de infantil por motivos de seguridad. La otra zona de recreo estará abierta, pero con restricciones ya que será necesario cerrar una parte debido a las obras.

Un largo tiempo de espera

La renovación de la cubierta era una intervención largamente esperada por toda la comunidad educativa de Cela, que después de los problemas de filtraciones y humedades del último invierno amenazó con movilizarse por la demora de un proyecto elaborado ya al final del curso 2023/24. «Hai que recoñecer que os traballos comezaron na primeira semana de xullo. O cambio de cuberta propiamente dito tivo que agardar ata agosto pola presenza de amianto, así que empezaron pola obra para unir a sala multiusos ao edificio do colexio», destacan desde la comunidad educativa, que también agradece las medidas de la constructora para intentar minimizar los daños por las lluvias de la última semana de agosto. «Sabemos que as obras sempre traen molestias e algúns problemas, pero trátase dun proxecto moi necesario e hai que ter paciencia, confiamos en que todo sexa para mellor», concluyen.

La Consellería de Educación licitó este contrato por más de 330.000 euros y los trabajos permitirán recuperar el recinto multiusos del colegio, en el que hay un escenario. Estas dependencias llevaban varios años cerradas debido a los problemas de humedad, lo que las convertía en un espacio insalubre. Precisamente este fue el lugar en el que comenzaron las actuales obras de mejora del colegio de A Torre-Cela.