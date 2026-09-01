Para que después digan que en el PP no se cambia

Tras muchos años, más de los que yo recuerdo, en Méndez Núñez, en un piso antiguo y poco accesible, el PP de Cangas traslada su sede a la avenida de Ourense, a un bajo. Ahora son más, va aumentando la militancia y todos tienen que tener cabida.

La maldita hemeroteca que se acuerda de Ceuta

Vamos a aclarar un poco las cosas. Una recientesentencia del Tribunal Supremo, ese que un senador del PP decía querer controlar a su sala segunda, concretamente Ignacio Cosidó, sentenciaba que «no se pueden aplicar devoluciones sumarias en caliente a los migrantes interceptados en el mar cuando entran a nado en Ceuta o Melilla». Este fallo judicial fue lo que causó el efecto llamada, no la regularización de extranjeros. Ahí las mafias vieron el cielo abierto. Otra cosa, a mayores, es la tajada que de todo eso quiera sacar el Reino de Marruecos. No hace mucho estuvo en España el Papa, cuyo nombre he de reconocer que no sé de memoria y que tengo que recurrir al todopoderoso Google, León XIV para recordarlo. Intercedió por todos los migrantes, pidió dignidad para ellos y habló de que todos éramos hermanos, que no había fronteras. Estas palabras tan aplaudidas en el Congreso de los Diputados por el Partido Popular fueron olvidadas al día siguiente a pesar de que esa derecha dice sentirse leal al Papa y a la Iglesia. Y ya ven lo que montan en Ceuta y en España. Todo un espectáculo que dice ser en defensa de la patria y la dichosa bandera.