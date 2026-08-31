El PSOE pide a Augas y Concello un proyecto de segundo emisario

El portavoz del PSOE de Moaña, Mario Rodríguez, sale al paso de las fugas en el emisario submarino que abastece a la comarca desveladas por FARO al apreciarse frente a Teis en un vídeo grabado por un buceador. Rodríguez pide a Augas de Galicia y al gobierno local que «dejen el enfrentamiento de despacho y el cruce de reproches» sobre la obligatoriedad de una revisión integral. «No es un debate de competencias, es una emergencia de servicio», afirma.

Asegura, Rodríguez, que no se trata de una avería puntual «sino de la manifestación más reciente de un problema estructural conocido desde hace más de una década». Por eso pide un proyecto de desdoblamiento con la construcción de una segunda tubería en paralelo. Hay que recordar que este emisario ya es el sustituto de la primera canalización submarina.

FDV

El edil del PSOE carga sobre todo contra la alcaldesa, Leticia Santos (BNG), por no «enterarse de la fuga por la concesionaria» y alega que el Concello «lleva años explotando y manteniendo esta infraestructura». Pide, el socialista, que se explique con detalle «qué controles periódicos realiza el Concello sobre esta red y qué va a cambiar» para descubrir las fugas con celeridad.