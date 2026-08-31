Festas do Cristo de Cangas
Una noche «movida» en el Cristo de Cangas, que obligó a demorar el inicio de los fuegos artificiales
Justo antes del inicio del espectáculo hubo dos alertas por incendios urbanos: una en una casa okupada en A Choupana y otra en un vehículo estacionado en Altamira
Los servicios de emergencia también tuvieron que atender a un joven que sufrió una agresión que le fracturó la mandíbula y a una mujer que se arrojó al mar en la zona de la lonja
La noche del domingo del Cristo de Cangas, quizás la más importante de las fiestas, deja un balance intenso para los servicios de emergencia de la localidad y que, entre otras cosas, obligaron a demorar el inicio de la esperada tirada de fuegos artificiales. Dos alertas prácticamente simultáneas, ambas por incendios, obligaron a desplazarse a los integrantes del Grupo de Emerxencias Cangas-Protección Civil, que debían encargarse de que se cumpliese el protocolo de seguridad.
La primera alerta fue por un incendio urbano en A Choupana, un fuego que comenzó en una vivienda okupada y que afortunadamente no pasó a mayores. Prácticamente al mismo tiempo, los servicios de emergencia tuvieron que acudir al aparcamiento de Altamira puesto que había un coche ardiendo. La situación era peligrosa porque había más automóviles a su alrededor y existía el riesgo de que el fuego se extendiese. En este caso también se movilizó a los Bombeiros do Morrazo.
Una vez resueltas estas dos incidencias se pudo comenzar con el espectáculo pirotécnico desde el mar, que comenzó pasadas las 23.30 horas. No obstante, durante el resto de la noche los servicios de emergencias tuvieron más trabajo. Una mujer, al parecer con algún problema de salud, se arrojó al mar en las inmediaciones de la lonja de Cangas. Fue atendida de inmediato y luego trasladada en ambulancia. También hay constancia de una pelea durante la noche, en la que un joven que resultó con la mandíbula fracturada.
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