Desvíos en la Autovía do Morrazo, desde este martes, por arreglos en el viaducto de A Mó

La mañana de este martes 1 de septiembre comienzan las obras de reparación de los viaductos de la Autovía do Morrazo. La Xunta empieza los trabajos por la estructura de A Mó, en Meira. Por lo tanto, desde primera hora del martes se desviará todo el tráfico a solo dos carriles que pasarán a funcionar de forma alternativa.

La salida de Meira solo se podrá tomar en sentido Vigo. En las próximas semanas los trabajos serán en A Fraga y A Moura. Este lunes Conservación de Estradas ya delimitó carriles con conos para retirar las barreras de la mediana.