El «Bueu Romano» suma más de 300 visitas y este jueves ofrece una charla

El yacimiento del «Bueu Romano» se abrió este verano por primera vez al público y desde mediados de julio suma más de 300 visitas. Ahora la Concellería de Cultura organiza una conferencia sobre las excavaciones y el proyecto para su puesta en valor. Bajo el título «Entre a memoria e o futuro» el responsable de las excavaciones, el arqueólogo Juan Castro, y la arquitecta Iria Pazos, estarán en Pescadoira este jueves a las 20.00 horas.

El Concello seguirá en breve con los trabajos de conservación tras aprobar la Diputación una ayuda de 65.000 euros.