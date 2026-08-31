Patrimonio
El «Bueu Romano» suma más de 300 visitas y este jueves ofrece una charla
Estarán el arqueólogo Juan Castro y la arquitecta Iria Pazos, a partir de las 20.00 horas
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Bueu
El yacimiento del «Bueu Romano» se abrió este verano por primera vez al público y desde mediados de julio suma más de 300 visitas. Ahora la Concellería de Cultura organiza una conferencia sobre las excavaciones y el proyecto para su puesta en valor. Bajo el título «Entre a memoria e o futuro» el responsable de las excavaciones, el arqueólogo Juan Castro, y la arquitecta Iria Pazos, estarán en Pescadoira este jueves a las 20.00 horas.
El Concello seguirá en breve con los trabajos de conservación tras aprobar la Diputación una ayuda de 65.000 euros.
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