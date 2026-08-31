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O Rompeolas

La belleza de las mareas vivas

La sirena de Cangas con la bajamar. | F.G.S.

La sirena de Cangas con la bajamar. | F.G.S.

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Javier Manchado

O Morrazo

La luna llena y sus consecuentes mareas vivas dejan estampas preciosas como esta en la ría de Vigo. La marea tan baja que se puede llegar a la sirena de Cangas andando desde tierra, en plena noche de las Festas do Cristo. El atractivo para vecinos y visitantes fue máximo.

La vistosidad de los "barcos desconocidos" en A Congorza

La playa de A Congorza acogió este sábado a un buen número de embarcaciones tradicionales, bellísimas, sobre todo con sus velas izadas. Eso sí, el desconocimiento sobre este evento entre los vecinos fue grande. Nadie sabía lo que pasaba. Es una muestra más de la diferencia de organización entre Moaña, por ejemplo, y Cangas. En la primera villa todo evento está presentado y anunciado previamente, en la segunda las cosas quedan un poco más a la buena de Dios.

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Sin salir de A Congorza, vecinos del entorno de la estación depuradora de aguas (EDAR) manifestaron este domingo sus quejas por el ruido que genera esta instalación. Alertan de que a las 8.13 horas midieron entre 73 y 76 decibelios, situación que pondrán en conocimiento del Concello. Piden que se realicen mediciones de sonido en el interior y exterior de las viviendas más afectadas y que instalen pantallas acústicas para reducir el problema.

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