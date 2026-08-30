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Roban cable de cobre del alumbrado público en en Moaña

La Policía Local investiga la sustracción

Roban cable de cobre del alumbrado público en en Moaña

Roban cable de cobre del alumbrado público en en Moaña / FDV

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Fran G. Sas

La Policía Local de Moaña investiga el robo de cable de cobre registrado durante la pasada noche en O Outeiro, en la parroquia de San Martiño.

La sustracción afecta al cableado correspondiente al alumbrado de la vía pública en el tramo en el que actuaron los autores del robo. Según la información disponible hasta el momento, no constan otras zonas afectadas.

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Los agentes tratan ahora de esclarecer las circunstancias en las que se produjo la sustracción y de determinar la autoría de los hechos.

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