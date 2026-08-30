Roban cable de cobre del alumbrado público en en Moaña
La Policía Local investiga la sustracción
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La Policía Local de Moaña investiga el robo de cable de cobre registrado durante la pasada noche en O Outeiro, en la parroquia de San Martiño.
La sustracción afecta al cableado correspondiente al alumbrado de la vía pública en el tramo en el que actuaron los autores del robo. Según la información disponible hasta el momento, no constan otras zonas afectadas.
Los agentes tratan ahora de esclarecer las circunstancias en las que se produjo la sustracción y de determinar la autoría de los hechos.
- Casi 50 años de matrimonio, la crianza de tres hijos y el cuidado del hogar «solo» valen una pensión compensatoria de 825 euros
- Encuentran muerto al vecino de Meira que estaba desaparecido desde el jueves
- Arde un vehículo de forma espontánea mientras circulaba por la carretera de A Madalena, en Cangas
- Adega, hosteleros y vecinos se suman a las quejas por las obras en Ons: «É unha chiringuitización dun Parque Nacional»
- La Guardia Civil incauta 2,5 toneladas de sardina en Aldán
- Cangas implica a Portos de Galicia y al Servizo de Litoral para regular los fondeos de yates en la Ría de Aldán
- La Xunta inicia los trabajos de mantenimiento en los viaductos de la Autovía do Morrazo, con desvíos al tráfico desde el martes 1 de septiembre
- Cangas amplía a 170 metros la franja de seguridad por los fuegos de las Festas do Cristo