La pasarela más cariñosa en Moaña

Un total de 12 protectoras de distintas localidades de la provincia se dieron cita este fin de semana en la Alameda de Moaña, aprovechando sobre todo el buen tiempo de la tarde de este domingo tras un sábado marcado por la lluvia. El evento fue la Feira de Adopcións, organizada, como cada año, por la Protectora de Animais do Morrazo y busca tanto recaudar fondos para que los colectivos de cuidado de animales abandonados puedan hacerse cargo de ellos como incrementar la cantidad de mascotas acogidas por nuevas familias.

El momento más importante del fin de semana se celebró la tarde del domingo con el ya tradicional «desfile de peludos». En él participaron 15 de los perros que la Protectora do Morrazo está cuidando en sus instalaciones ubicadas en el monte moañés de Broullón.

Después de un paseo por la alameda y A Xunqueira con perros acogidos y gracias a la colaboración de voluntarios que ayudan a la Protectora, tuvo lugar al desfile, al más puro estilo de una pasarela de moda y echando mano del humor. Los nombres y características de cada perro fueron descritos por megafonía, haciendo hincapié en cómo llegaron a las instalaciones de Broullón. Entre los animales que desfilaron estuvieron «Black», con su pelaje negro, «Mix», con su color blanco y marrón o «Fungo», enteramente marrón. «Lucho» fue otro de los protagonistas que se subió al Palco da Música a la espera de encontrar una familia que lo cuide.

Buscando una nueva familia. | SANTOS ÁLVAREZ

Estos desfiles culminaron un fin de semana con hinchables para los pequeños o un taller de chapas en domingo. El sábado, marcado por el mal tiempo, se celebró el cuentacuentos del libro «Swaiper, el perro de la eterna sonrisa», que hizo las delicias de pequeños y mayores. La jornada del sábado había acabado con los conciertos de Chispanejra, Willy Santomé y Zalo Carballo, en una apuesta musical para dinamizar una feria con puestos de venta de distintos productos así como puntos de recogida de comida y de donaciones por parte de todos los colectivos presentes.

Puestos de venta de las distintas protectoras. | SANTOS ÁLVAREZ

La propia Protectora do Morrazo recogió donaciones de bebidas como agua, refrescos, zumos o cervezas para después venderlos en su puesto y recaudar fondos.

Esta misma semana el colectivo morracense saltó a la luz pública tras alertar, con un visible, enfado de tres gatitos rescatados de un contenedor de basura de Cangas que alguien había arrojado en una bolsa.