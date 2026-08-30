La piscina de Cangas reabre el 7 de septiembre tras una reforma de casi 250.000 euros

La piscina municipal de Cangas abrirá de nuevo sus puertas el próximo 7 de septiembre después de haber estado cerrada durante todo el verano debido a la ejecución de una reforma cuyo presupuesto se situó muy próximo a los 250.000 euros. Esa es al menos la previsión que maneja el Concello una vez los trabajos desarrollados en las instalaciones deportivas están llegando a su fin, a falta únicamente de algunos detalles menores, como la colocación de las taquillas en los vestuarios, tal y como manifestó la alcaldesa, Araceli Gestido.

Las obras están siendo ejecutadas por la empresa Braio Multiservicios SL en un proyecto de mejora integral que busca resolver algunas de las patologías del edificio, además de realizar labores de mantenimiento y sustitución de materiales deteriorados. En total son 16 las actuaciones contempladas dentro del documento elaborado por el arquitecto Francisco Valle Rubín, y que han sido acometidas con cargo a los fondos provinciales del Plan Extra de infraestructuras Deportivas de la Diputación de Pontevedra.

De este modo, se ha procedido al cambio de la iluminación para apostar por un sistema con luminarias más eficientes desde el punto de vista energético, con el consiguiente ahorro en la factura. También se ha incluido la reparación de los lucernarios, reemplazando los vidrios que se encontraban deteriorados, a la vez que se ha ampliado la lámina solar de protección, para evitar las molestias ocasionadas por la entrada de la radiación.

Las actuaciones en el ámbito de la climatización y el aislamiento contemplan la dotación de revestimiento interior a los vidrios a fin de crear una cámara ventilada que minimice los efectos de la humedad. También se han colocado cortavientos de mayores dimensiones hasta alcanzar las escaleras, a fin de ofrecer un mejor resguardo de las inclemencias meteorológicas en días de lluvia.

Se han realizado reparaciones en las instalaciones de saneamiento y en la caldera y se ha procedido a la renovación de los aseos, además de a la mejora de la sala de squash. Una de las cuestiones que más preocupaban y que de hecho provocó una reparación de emergencia el pasado mes de abril fue el de los desprendimientos del falso techo del inmueble, en concreto en la zona del vestuario de mujeres. La causa es la oxidación de las fijaciones, por lo que se ha optado por un sistema de sujección con clavos de acero inoxidable. También se han solucionado los problemas en el cortavientos del acceso, en donde también hubo caída de elementos. En la sala de squash se ha optado por reemplazar el falso techo de la entrada por una superficie de madera tipo grid.

Los trabajos se han completado con otras actuaciones en el gimnasio, con la colocación de una plataforma de goma en la zona de pesas o con la renovación de los tapizados de las diferentes máquinas, además de habilitar un lavabo en la sala de masaje o de revisar las puertas, varias de las cuales abrían y cerraban con dificultad.

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En paralelo, el concello ha repuesto parte de la maquinaria de la sala de musculación, con tres unidades de elíptica, dos bicicletas estáticas en vertical y otras tantas inclinadas y tres cintas de correr, además de una deshumidificadora, elemento imprescindible en unas instalaciones con una notable incidencia de la humedad, causa principal del deterioro de diversos elementos del recinto, principalmente aquellos de madera.