Sanidad
Leticia Santos apela a la Justicia «porque nosotros sí cumplimos el convenio» de las Urgencias en Moaña
La alcaldesa insiste, durante la 251.ª concentración semanal, en la denuncia ante los juzgados que interpondrá en septiembre por el PAC: «No nos dejan otra alternativa»
Los moañeses que se concentran semana tras semana para exigir el regreso del Punto de Atención Continuada (PAC) centralizado en el centro de salud de Cangas desde marzo de 2020 completaron ayer su protesta 251. La alcaldesa Leticia Santos (BNG) volvió a asumir el protagonismo alertando de que en todo el mes de agosto no recibió respuesta de Sanidade al requerimiento previo a interponer una denuncia vía contencioso administrativo por un presunto incumplimiento del convenio del nuevo centro de salud al no devolver el PAC. Insiste en que septiembre comenzará con el inicio del proceso judicial.
«Son seis años de promesas incumplidas, de mentiras y de excusas que se fueron cayendo una a una. Vamos a iniciar la vía judicial con todas las garantías de tener el trabajo hecho. No nos dejan otra alternativa», alega. La nacionalista defiende que el Concello «sí que cumple. Nosotros cumplimos el convenio. Entregamos los terrenos y construimos la calle Elisa de la Peña González para que el centro de salud tuviese todos los servicios en la puerta».
La regidora alega que llegan a los juzgados «porque no quisieron hacerlo por las buenas. No quisieron atender las demandas de los colectivos vecinales ni del Concello tras las distintas mociones aprobadas exigiendo el retorno de las urgencias». Se muestra confiada en que «la Justicia lo vea y haga de verdad Justicia y le dé la razón a un pueblo inquebrantable, cumplidor y honesto que reclama su derecho a tener el PAC de vuelta. Así pelearemos en todas las instancias que haga falta».
El portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade, Gabriel Ferral, llamó a una participación masiva en la marcha del 27 de septiembre convocada con los colectivos de usuarios de Cangas, O Hío, Marín y Seixo y que concluirá en la rotonda del Lidl de Tirán.
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