Infraestructuras deportivas
Moaña inicia en septiembre la reforma de A Granxa tras concluir los trámites
Los trabajos sustituirán el césped artificial desgastado por una nueva superficie de última generación
El Concello de Moaña concluye este lunes toda la tramitación para poder ejecutar la ambiciosa reforma del campo de fútbol de A Granxa, en Domaio. Tras la adjudicación de las obras, en Xunta de Gobierno Local se adjudicará también el servicio de dirección de obra y coordinación.
Esto permitirá comenzar los trabajos sobre el terreno este mismo mes de mayo, coincidiendo con el comienzo de la temporada de fútbol, con el objetivo de acabar lo antes posible.
La empresa que acometerá los trabajos es Obras y Pavimentos Especiales SA por un importe total de 406.559,72 euros. La dirección de obra, por su parte, tiene un coste estimado de 15.796 euros.
La reforma incluye la sustitución total del césped artificial apostando por uno de nueva generación que ya no requiere relleno de caucho. Además se instalará un nuevo sistema de alumbrado de bajo consumo, nuevas redes perimetrales y nuevos banquillos entre otras mejoras.
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