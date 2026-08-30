El Intecmar abre los últimos dos polígonos mejilloneros de Bueu y el sector regresa a la normalidad

Buenas noticias al fin para el sector mejillonero de Bueu. Las últimas analíticas realizadas por el Intecmar (Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño) han permitido la apertura de los dos últimos polígonos que permanecían cerrados, el denominado Bueu B, situado en Beluso, y el Bueu A2, que comprende una de las áreas entre Agrelo y Lapamán. En un auténtico «annus horribilis» para los bateeiros, la normalidad parece haber llegado en la recta final del verano, después de que esta misma semana se levantase también la prohibición en el otro polígono situado en aguas del municipio, el Bueu 1.

La apertura de estas dos nuevas zonas pone fin a la complicada situación que atraviesa el sector desde hace prácticamente un año, cuando la incidencia de las toxinas le hizo encadenar cierres a los diferentes polígonos en Bueu, acumulando más de 300 días de inactividad en cada uno de ellos, algunos de ellos en momentos tan determinantes como la campaña navideña, frustrada por las analíticas negativas. En todo este periodo apenas han podido trabajar con normalidad un par de meses, entre el 3 de febrero y el 14 de abril.

Los resultados que permiten la vuelta al trabajo se conocieron el jueves 27 en el caso del polígono Bueu B y el sábado 29 en el Bueu A2, por lo que se espera que a partir de esta próxima semana la actividad regrese a los muelles buenenses a pleno rendimiento.

Las aperturas se producen en una semana en la que el sector mostró su disconformidad por lo que consideran una demora a la hora de tomar decisiones, toda vez que los resultados de los muestreos realizados, argumentan, ya permitían levantar los cierres hace una semana. Señalan en este sentido que las pérdidas por esos días en los que no se ha podido trabajar son cuantiosas, más si cabe teniendo en cuenta la dinámica negativa en la que se hallan desde hace un año.

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Mientras, desde la Consellería do Mar, de la que depende el Intecmar, defiende el haber mantenido un criterio de cautela, ya que los resultados de las analíticas aconsejaban esperar y ser confirmados por nuevos muestreos, algo que ahora, por fin, ha sucedido.