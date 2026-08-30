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Folclore gallego y de Madeira para llenar Domaio de música

El festival folclórico organizado por Charaviscas triunfa con lo mejor de la cultura propia y de la popular isla de Portugal

Las actuaciones, trasladadas al pabellón por la lluvia. | SANTOS ÁLVAREZ

Las actuaciones, trasladadas al pabellón por la lluvia. | SANTOS ÁLVAREZ

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Fran G. Sas

Moaña

El Festival Folclórico de Domaio celebró anoche una nueva edición con lo mejor de la tradición musical y las danzas gallegas, enriquecidas por los ritmos propios de la isla portuguesa de Madeira, que devolvió la visita realizada el año pasado por las integrantes de la ACF Charaviscas. Ayer actuaron las organizadoras de Charaviscas, así como el grupo Son de Nós y el Grupo de Folclore Rochao de Madeira, que fueron la apuesta internacional de esta edición.

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