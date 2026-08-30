O Rompeolas
Felicidades a la «jefa» de Ons
Hace tiempo que ya no es la presidenta de la asociación de vecinos de Ons, pero como se suele decir, quien tuvo retuvo. En su caso a base de una innegable capacidad de trabajo. Susi Acuña sopló velas esta semana y bien que lo celebraron en Casa Acuña. Dicen que fueron 35 años... ¡Muchos nos parecen! Da igual, sean los que sean, felicidades a la «boss» isleña.
La crisis de aparcamiento amenaza con convertirse en conflicto
La crisis de aparcamiento que sufre Cangas y que se agrava en las Festas do Cristo, amenaza con convertirse en conflicto. Por lo menos en redes sociales, con comentarios gruesos y vecinos publicando sin parar fotos de coches mal estacionados. El habitual problema en el entorno de las playas los días de calor se trasladó al casco urbano. Lo más fastidiado es que nadie parece tomarse en serio la búsqueda de soluciones. Todo apunta a que cada vez habrá menos espacio para aparcar e ingenieros sociales intentando obligar a los vecinos a cambiar sus hábitos a golpe de decreto.
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