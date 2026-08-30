Cangas prepara el día grande de las Festas do Cristo, con la procesión y los fuegos

Las Festas do Cristo de Cangas llegan a su día grande, que anticipa también el final a una programación que se ha extendido durante 11 días –falta la jornada de mañana, dedicada a la Virgen del Carmen– y en la que la lluvia ha tenido un indeseado protagonismo. No será así hoy, con una previsión meteorológica favorable para llevar a cabo dos de los puntos culminantes de los festejos, la procesión del Cristo y el espectáculo de pirotecnia posterior.

La procesión está prevista para las 20 horas con el recorrido habitual, con las imágenes tanto de la Virgen del Carmen como la del Cristo del Consuelo saliendo desde la excolegiata para bajar por la calle Real y luego, a través del paseo de Castelo alcanzar el concello, en donde dará la vuelta para regresar al punto de partida. Entre medias habrá una parada en la que ambas figuras mirarán al mar con una minitirada de fuegos y una ofrenda floral.

La alcaldesa, Araceli Gestido, disfrutando de las atracciones. / FDV

Al término del desfile será el momento de cantar la Salve Marinera y el Himno al Cristo en el atrio de la iglesia. Posteriormente, con la procesión ya rematada, se dará paso al espectáculo pirotécnico, previsto para las 23 horas. Previamente las fuerzas de seguridad habrán acotado toda la zona con un perímetro de 170 metros para evitar cualquier tipo de posible incidencia. Luego será el momento de la música y el baile, con la verbena que estará amenizada por la orquesta Gran Parada.

Sin embargo, la jornada festiva habrá comenzado mucho antes, concretamente a las 10 horas con la salva de bombas de palenque anunciando el día grande. La Banda de Música Bellas Artes dará un pasacalles desde las 10.30 horas, una hora antes de la misa solemne. Posteriormente, la agrupación ofrecerá un concierto desde las 12.30 horas.

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La procesión supondrá el corte de tráfico del casco urbano cangués entre el cruce con la avenida de Marín hasta la plaza de abastos.