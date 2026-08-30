Más árboles, más espacio peatonal y detalles artísticos para el nuevo Parque Urbano Lugrís, en Bueu, que estará listo en octubre

Los trabajos de construcción del Parque Urbano Lugrís avanzan y algunos de sus elementos más significativos, como el foso o «bowl» ya son perfectamente identificables. La previsión de la dirección de obra y del Concello de Bueu es que la intervención pueda estar concluida durante el mes de octubre, aunque previamente será necesario aprobar un modificado del proyecto. Se trata de incluir aspectos que no se recogían en el documento inicial y mejoras adicionales, como la plantación de casi 30 árboles más en las zonas verdes o la colocación de unos bolardos artísticos para evitar el acceso de vehículos a la gran plaza creada alrededor del enorme plátano situado en la zona de entrada. Esos obstáculos serán letras en piedra, de unos 80 centímetros de altura, que formarán el texto «Parque Urbano Lugrís». No será el único guiño al artista puesto que los elementos del «parkour» incluirán referencias a su obra.

El modificado del proyecto se presentó esta misma semana por Rexistro, que se basa en la necesidad de dar solución a una serie de necesidades técnicas detectadas durante la fase de ejecución. Esos cambios incluyen la adaptación de la geometría de la piezas de cantería y de los elementos singulares del «skatepark» y del «parkour»; la incorporación de canalizaciones para la instalación del alumbrado público; una red automatizada de riego; la adecuación de las zonas verdes mediante una siembra en todas aquellas zonas libres de pavimento; la reordenación funcional de la pista multideportiva ya existente; una intervención artística inspirada en la obra de Urbano Lugrís sobre los paramentos o los elementos constructivos que configuran el «parkour»; potenciar el alumbrado público en la nueva plaza central para dar mayor protagonismo al gran plátano situado en el centro; impedir el acceso del tráfico rodado a ese nuevo espación peatonal mediante los bolardos que identificarán el Parque Urbano Lugrís; y una mejora sobre el aparcamiento de As Lagoas, que tendrá un firme de hormigón pulido.

El conjunto de estas mejoras supondrá un coste adicional de 76.545 euros (IVA incluido), que se financiará mediante la mejora en la oferta económica que realizó la empresa contratista en fase de licitación. El proyecto salió a contratación por un importe de 899.805 euros y la adjudicación inicial se realizó por 811.000 euros.

Recreación de parte de las instalaciones del Parque Urbano Lugrís.jpg / SR Skateparks

Durante la fase de ejecución ya se introdujeron algunos cambios, sobre todo para garantizar la conservación del plátano. El alcorque que lo rodea se amplió y aún están pendientes algunos ajustes. El alcalde, Félix Juncal, junto al director de obra, Alberto Moreno, explican que se prestó especial atención al árbol para detectar cualquier posible indicio de daño. «É unha árbore extraordinaria, que vai ser unha referencia importante do parque. Entendemos que as súas raíces están a beneficiarse da terra das zonas verdes próximas porque están bastante extendidas, pero se nalgún momento se detectase algún problema se abriría máis espazo», subrayan.

El Parque Urbano Lugrís se configura a partir de las lomas que configuran las zonas verdes de la primera fase del plan parcial de As Lagoas. Un carácter verde que se reforzará mediante la plantación de casi una treintena de nuevos árboles, de especies similares a las ya existentes en la zona; el resembrado; y la extensión de las zonas de tránsito peatonal.

El foso que ya se puede apreciar al lado del colegio Virxe Milagrosa o la superficie del «skatepark» llaman la atención, pero desde la dirección de obra también ponen el foco en el «parkour», que estará sobre la loma situada al lado del actual aparcamiento. Se trata de una especie de circuito con grandes piezas a modo de obstáculos y los usuarios deben desplazarse de un punto a otro usando únicamente su cuerpo y valiéndose de barras, barandillas y otros elementos.

La construcción del Parque Urbano Lugrís es el proyecto elegido por el Concello de Bueu para la segunda edición del Plan Extra, que financia al 70% la Diputación de Pontevedra y el 30 % restante el Concello lo aporta a través de los fondos que le corresponden del Plan +Provincia. La redacción del proyecto se encargó al estudio de arquitectura SR Skateparks, especializado en este tipo de intervenciones.