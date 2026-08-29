La Xunta inicia los trabajos de mantenimiento en los viaductos de la Autovía do Morrazo, con desvíos al tráfico desde el martes 1 de septiembre

Las complejas obras de mantenimiento de todos los viaductos que salvan los desniveles en el trazado de la Autovía do Morrazo (AG-46) comenzarán este martes, 1 de septiembre, cumpliendo así con el calendario anunciado en abril por la propia conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, que participó personalmente en la revisión de la estructura de A Mó junto a los técnicos. Además de este viaducto, se intervendrá en los puentes de A Fraga y A Moura. La decisión de aplazar el comienzo de las obras a después de los meses centrales del verano se adoptó porque los trabajos obligarán, ya desde este martes 1 de septiembre, a llevar a cabo el desvío de la circulación dividiendo la calzada en sentido contrario con un carril temporal para cada dirección. Al evitar los meses de julio y agosto la Xunta busca reducir el impacto al tráfico y evitar largas colas, pues desde el 1 de septiembre la carga de tráfico se reduce notablemente en la principal arteria de comunicación de O Morrazo. El desvío temporal durante los trabajos persigue «garantizar la seguridad de los usuarios y del personal de las obras». La duración estimada de todas las tareas sobre el terreno es de 2 meses, según las previsiones iniciales. Se utilizará, en la tarea, una plataforma elevadora en negativo que permitirá actuar en la plataforma de los puentes.

Los trabajos arrancarán precisamente por el Viaducto da Mó, en Meira, este martes. Los conductores serán desviados hacia la calzada izquierda en dirección a Cangas entre los puntos kilométricos 5+800 y 7+000, tramo en el que convivirán ambos sentidos. Una vez superada la zona de obras los conductores volverán a incorporarse a la calzada derecha. Se evita así desviar el tráfico por las carreteras interiores de la comarca.

El plano del desvío inicial en A Mó. / | FdV

Desde Infraestruturas advierten de que, como consecuencia de esta configuración provisional, la salida 7 (la de Meira), permanecerá cerrada para los vehículos que circulen en sentido Cangas procedentes de Rande. Como itinerario alternativo los usuarios deben continuar hasta la salida 9 (la de Broullón en la PO-313), en donde podrán realizar un cambio de sentido para regresar por la AG-46 ya en dirección Rande para acceder posteriormente a Meira a través de la salida 7. Los desvíos se irán moviendo a medida que se vaya actuando en cada uno de los tres viaductos.

Un momento de la revisión del 30 de abril. / Julio Santos Álvarez

La intervención en la Autovía do Morrazo es una de las 17 actuaciones planificadas este año en el plan específico de la Xunta de Galicia de inspecciones y conservación de viaductos y puentes. El plan está dotado con un total de 13 millones de euros y su finalidad es «reforzar la conservación preventiva y la reparación y mantenimiento de estas infraestructuras».

Durante la visita de Martínez Allegue el pasado 30 de abril, pudo comprobar de primera mano el desgaste y, en algunos casos, el desplazamiento de los apoyos de neopreno que sostienen la plataforma de la carretera y que se sitúan sobre las pilas y estribos de las estructuras. Quedó entonces determinada la naturaleza de los trabajos a acometer. En concreto será necesario actuar sobre ocho apoyos de neopreno en cuatro pilares del viaducto de A Moura; sobre otros cuatro en dos pilares de la estructura de A Mó; y sobre dos más en otra pila, además de en dos estribos del viaducto de A Fraga, en Meira. Además de sustituir estas piezas, se instalarán cinturones de acero galvanizado «para constreñirlos y evitar que puedan volver a desplazarse lateralmente», según explicó en su día el ingeniero Roberto Antonio Castro.