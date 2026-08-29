El PP de Bueu reclama más claridad en las sanciones de la nueva ordenanza de la basura

El grupo municipal del PP de Bueu ha presentado su escrito de alegaciones a la nueva ordenanza de la Mancomunidade do Morrazo para la gestión integrada de los residuos. Un texto que según los populares adolece de falta de concreción y claridad en algunos de sus artículos, lo que a su vez puede ir en contra de la seguridad jurídica, la proporcionalidad y la correcta delimitación del régimen sancionador.

El escrito firmado por la portavoz del PP bueués, Elena Estévez, insta a revisar la tipificación de las infracciones leves y la agravación automática por reiteración. Subraya que el artículo 63, que es el que regula este aspecto, incluye una tipificación muy amplia y poco precisa de este tipo de faltas hasta el punto de que uno de los puntos se dice que se considerará infracción leve «calquera outra actuación que contraveña esta ordenanza e non mereza a cualificación de grave ou moi grave». Una redacción que considera insuficiente y defiende que «debe existir unha delimitación suficientemente clara da conduta prohibida para que as persoas destinatarias poidan coñecer previamente que actuacións poden dar lugar a sanción».

Uno de los aspectos que ha generado más controversia es el establecimiento de una serie de horarios para depositar los residuos en los contenedores. Elena Estévez sostiene que la ciudadanía debe «coñecer de maneira clara, accesible e con antelación suficiente cal é o horario aplicable» y por eso en otro de los puntos de las alegaciones exige que cualquier modificación deberá ser «comunicada e publicitada con carácter previo e suficiente a tráves das sedes electrónicas, taboleiros e demais canles oficiais da Mancomunidade e dos concellos integrantes».

El artículo 18.3 de la nueva ordenanza establece que en las zonas de la comarca en las que determine otro sistema de recogida será obligatorio para la ciudadanía la adquisición, utilización, conservación y limpieza de cubos individuales o colectivos. El PP de Bueu entiende que está redacción es demasiado amplia porque permite a la Mancomunidade trasladar directamente a los usuarios esos costes sin establecer criterios, límites, condiciones económicas o supuestos de suministros de carácter público. Además subraya que debe diferenciarse entre los elementos que constituyen un equipamiento necesario para la prestación del servicio público y aquellos que por sus características o razones imputables a los usuarios deban ser adquiridos o mantenidos por estos.

Los residuos comerciales no peligrosos y la incorporación obligatoria al sistema público

Las alegaciones del PP de Bueu hacen referencia a los residuos comerciales no peligrosos, a la posibilidad de que los comercios los puedan tratar a través de un gestor autorizado o mediante la incorporación obligatoria al sistema público. Elena Estévez argumenta que el texto de la ordenanza no deja suficientemente concretado en cada categoría cuando existe la obligación de adherirse a la recogida de la Mancomunidade y cuando puede optarse por un gestor autorizado. «É necesario evitar unha regulación que poida ser interpretada como unha incorporación automática e indiscriminada de todos os produtores ao sistema público, especialmente cando a propia ordenanza recoñece a posibilidade de xestión por medios propios e a normativa estatal esixe motivación cando se impón a incorporación obrigatoria», especifica la portavoz del PP de Bueu.

El texto de alegaciones insta a la Mancomunidade a que, en el caso de desestimación total o parcial de alguna de las sugerencias, conteste a través de una resolución que argumente de manera expresa e individualizada las razones jurídicas y que indique los preceptos legales y reglamentarios que fundamentan esa decisión..