El Partido Popular critica el colapso de aparcamiento en el centro de Cangas y exige la elaboración de un estudio técnico

El grupo municipal del Partido Popular de Cangas ha denunciado el colapso de los estacionamientos en el centro, sin que el gobierno local haya acometido la elaboración de un estudio técnico al respecto, tal y como se aprobó en una moción plenaria hace más de un año, en junio de 2025.

La formación que lidera Dolores Hermelo critica la «absoluta falta de gestión y propaganda vacía» ante el «gravísimo problema de aparcamiento que asfixia el caso urbano» y apunta que más de un año después «demuestra que levantar la mano en el salón de plenos era solo una pose para salir del paso y no hacer absolutamente nada». La iniciativa reclamaba un estudio técnico que recogiese las causas, consecuencias y soluciones concretas al déficit de aparcamiento, así como la convocatoria de urgencia de la junta de portavoces para ejecutar las propuestas.

«La realidad es que el tripartito no hizo el estudio ni movió un solo papel, mientras continúa suprimiendo plazas en el centro sin ofrecer alternativas de ningún tipo a los vecinos, comerciantes, placeros y hosteleros». Critican los populares que el concello «es incapaz de articular soluciones modernas y eficaces», como el refuerzo del transporte público, la implantación de la zona azul gratuita para favorecer la rotación o aparcamientos disuasorios estratégicos».

Noticias relacionadas

«No es una cuestión de falta de dinero, sino de un gobierno acomodado, perezoso e incapaz de gestionar», señalan. La situación, añaden, se complica aún más con las Festas do Cristo, con la ocupación de las principales bolsas por atracciones y feriantes «sin que se prevean alternativas ni planes de contingencia». El resultado, sentencia el PP, «es el colapso circulatorio total, con un gran impacto en el día a día de vecinos y comerciantes».