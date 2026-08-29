Parque Nacional Illas Atlánticas
Una niña de 2 años evacuada en helicóptero desde la isla de Ons por una hipoglucemia
La menor fue atendida inicialmente por el personal del parque nacional y el servicio sanitario
El 061 decidió que era necesario un traslado inmediato a un hospital por vía aérea
Una niña de 2 años tuvo que ser evacuada de urgencia este sábado desde la isla de Ons a bordo de un helicóptero debido a una hipoglucemia severa [una caída del nivel de azúcar o glucosa en sangre]. La aeronave aterrizó la zona acondicionada para tal fin en las cercanías del faro y trasladó a la menor a un centro hospitalario.
La niña fue atendida inicialmente por personal del Parque Nacional Illas Atlánticas y del servicio sanitario de la isla, que se encargaron de una primera valoración clínica y la estabilización de la menor. Una vez confirmada la gravedad de la situación se activó el protocolo de coordinación con el 061-Urxencias Sanitarias de Galicia, que decidió que se requería una evacuación aérea inmediata. Un helicóptero del 061 aterrizó en la isla para recoger a la niña y trasladarla de forma urgente a un hospital.
Desde la dirección del Parque Nacional Illas Atlánticas explican que la intervención se desarrolló con normalidad, con estricto cumplimiento de los procedimientos oficiales para evacuaciones médicas en entornos insulares y con una colaboración eficaz entre el personal del parque nacional, servicio sanitarios y los equipos de emergencias coordinados por el 061 y 112.
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