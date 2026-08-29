Suceso
Encuentran muerto al vecino de Meira que estaba desaparecido desde el jueves
Las fuerzas de seguridad desactivan la búsqueda / Estaba en su coche en el barrio de O Rosal
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Moaña
Alfonso Santos Pereira, vecino del barrio de Isamil, en la parroquia de Meira (Moaña), que estaba desaparecido desde el jueves fue encontrado la mañana de este sábado muerto. La búsqueda y el llamamiento formulado por el Concello y las fuerzas y cuerpos de seguridad a los vecinos culminó con un triste desenlace. Su cuerpo fue encontrado en su coche en el barrio moañés de O Rosal, en la malla urbana del municipio.
Tanto la Policía Local como el Concello avisan que la búsqueda del vecino que tenía 76 años queda desactivada y trasladan su pésame a su familia y amistades. Agradece, el Concello, la colaboración ciudadana en su búsqueda y en la difusión del mensaje.
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