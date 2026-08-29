La mejora de la carretera de A Madalena, en Cangas, entra en su recta final con la dotación de aceras

Las obras para la mejora de la movilidad peatonal en la carretera A Madalena-Herbello (la EP 1002) afrontan su recta final con el inicio de los trabajos para la dotación de aceras en 850 metros de los 1,8 kilómetros de ámbito de actuación comprendido en el proyecto. La empresa adjudicataria, Construcciones Fechi, ya ha completado las fases más complicadas de la ejecución, con la renovación de servicios, e incluso con la habilitación de una zona de plataforma única en las inmediaciones del Bar Puri, una cuestión que obligó al cierre del vial al tráfico en ese tramo, restringiendo el paso de vehículos durante un mes.

Es ahora cuando los trabajos afrontan una fase más visible, con la senda peatonal que irá en uno de los dos márgenes del vial, el situado a la izquierda entrando por la PO-551. Es precisamente en esa zona más próxima a la intersección con la carretera provincial donde están actuando los operarios, iniciando la delimitación de la acera y acondicionando el terreno para la colocación de la misma. Estas obras han obligado a cortar uno de los carriles, por lo que en la zona se han colocado semáforos para regular el paso de los coches por el único carril habilitado.

A pesar de que, por el momento, no existe un cálculo aproximado del tiempo necesario para la conclusión de las actuaciones, lo cierto es que estas se encuentran en su parte definitiva y se confía en que, en todo caso, puedan estar rematadas a lo largo del presente año. La empresa ya ha construido varios muros de contención, pero todavía tiene pendiente la reposición de algunos muros de las propiedades privadas situadas a lo largo del tramo del vial afectado por las actuaciones. También se está a la espera de la tala de algunos árboles para poder acometer el espacio de cuneta en una zona determinada situada en el margen opuesto a las aceras.

La mejora de la seguridad vial en la EP 1002 es una vieja demanda vecinal que comenzó a tener visos de realidad el año pasado, cuando se adjudicó la obra a Construcciones Fechi por un importe de 1,2 millones de euros. Con la llegada de las máquinas, se comprobó la existencia de necesidades no recogidas en el documento inicial, lo que, unido a la revisión de precios de los materiales, obligó a la modificación del proyecto inicial, aumentando de forma considerable el presupuesto hasta los 1,7 millones de euros. La financiación corre a cargo de la Diputación de Pontevedra en un 80 por ciento, mientras que el 20 por ciento restante sale de las arcas municipales.

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Las obras, destinadas a mejorar la seguridad vial, contemplan el ensanche de la carretera y la dotación de aceras en un tramo de 850 metros. En las zonas en las que no es posible apostar por esta solución se optará por situar una zona de convivencia de peatones y vehículos –una plataforma única–, tal y como sucede en las inmediaciones del Bar Puri o en Castelo. Por último, se prevé la mejora de servicios. El plazo de ejecución previsto era de 10 meses.