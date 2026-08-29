Meira se moja por la Virgen del Carmen con apoyo de Neptuno

La devoción por la Virgen del Carmen y el respeto a la tradición y la historia marinera de la parroquia de Meira es más fuerte que los elementos. Solo así se explica que decenas de personas acudiesen a última hora de la tarde de este sábado a participar en un homenaje a la patrona de los marineros y a la ofrenda a los trabajadores del mar fallecidos y desaparecidos a lo largo de los años. El ritual se completó pese a la lluvia que azotaba esta parroquia moañesa, en algunos momentos con bastante intensidad, y pese a que ya se había aplazado el pasado domingo también por el mal tiempo.

La procesión tuvo que ser descartada a última hora. Para mantener la integridad de la imagen de la Virgen del Carmen, se optó por no bajarla desde la capilla y los actos se concentraron frente a la Lonxa. El presidente de la comisión de fiestas, Víctor Piñeiro, dirigió un evento en el que no faltaron autoridades locales y de la Xunta. Una vez que la banda de música hizo sonar el himno gallego y tras disparar botes de humo de colores desde el pantalán de marineros, hizo su aparición sorpresa, desde el agua, el mismísimo Neptuno, el dios de los mares de la mitología romana que, tridente en mano, hizo sonreír a todos los presentes.

Meira desafía a la lluvia por su Virgen del Carmen / Julio Santos Álvarez

Numerosas mujeres y hombres acudieron con trajes tradicionales ligados al mundo del mar y el encargado de realizar la ofrenda floral lanzando la corona al mar fue Fernando Malvido González, marinero jubilado que empezó a trabajar en el sector con solo 8 años. Ahora, a sus 82 años, Malvido fue escoltado por remos al aire en una preciosa ceremonia que incluyó la presencia de los remeros de la embarcación alevín de la SD Samertolaméu, que también alzaron los remos entre aplausos para reconocerle su campeonato liguero, gallego y de España conquistados esta temporada.

Las autoridades locales con la conselleira do Mar y la presidenta de Portos. / Julio Santos Álvarez

El evento contó con un minuto solemne en recuerdo a los fallecidos en el mar y después tanto la banda como los representantes de las corales entonaron el Salve Marinera entre un respetuoso silencio de todos los presentes. Al finalizar el presidente de la comisión hizo entrega de varias placas. La más emotiva fue la que homenajeó a María Trigo Cao, vecina de la parroquia que en 1980 fue la primera mujer de toda la comarca en sacar el certificado de competencia de marinero, un camino que después siguieron muchas más. Trigo, visiblemente emocionada, estuvo acompañada por familiares.

Entrega de la placa a María Trigo Cao. / Julio Santos Álvarez

También recibieron una placa la conselleira do Mar, Marta Villaverde, que acudió a la ofrenda, así como la presidenta de Portos de Galicia, Natalia Botana. La conselleira puso en valor una fiesta «que pone de relieve que el mar forma parte de nuestra identidad como gallegos». Botana, por su parte, pidió «tener siempre presentes a las personas que perdieron la vida en el mar». Por la corporación local participaron los ediles del PP Alfonso Piñeiro, Diego Ríos y Estela Santomé. Por el BNG acudieron Kevin González y la alcaldesa, Leticia Santos, quien pidió un aplauso para la comisión de fiestas y agradeció que «perseverase» pese al mal tiempo para poder celebrar el acto.

Humo de colores. / Julio Santos Álvarez