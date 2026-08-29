Cine y transporte
El FICBueu ofrece un bus nocturno a Pontevedra durante el festival
Saldrá a las 23.15 horas desde el puerto, al acabar la segunda sesión de la Sección Oficial
El Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu) arranca en menos de una semana y una de las novedades de este año es que la organización ofrece un servicio de bus nocturno hasta Pontevedra. La salida será a las 23.15 horas desde el puerto de Bueu, al acabar la segunda sesión diaria de proyecciones de la Sección Oficial (19.00 h y 21.30 h).
Esta línea especial de autobús nocturno es posible gracias a la colaboración del Servizo de Mobilidade de la Xunta y ofrece una alternativa a las personas que no dispongan de vehículo o que prefieran usar el transporte público.
El servicio estará disponible del 4 al 19 de septiembre, con salida a las 23.15 horas. El autocar realizará paradas en los siguientes lugares: Meáns-Petís, Loureiro, Agrelo, Cela (Panadería Freire), Castrelo, Cela, Lapamán, Mesón Arrieiro, Casás, Vilaseca, Loira, Loira (farmacia), cruce de Aguete, Seixo (farmacia), Seixo (gasolinera), Bagüín, Mogor/matadero, Mogor (centro), Marín, Estribela-Lonxa, Praceres, Lourizán (A Robleda), Lourizán, Cocheiras, Pontemuíños, Avenida María Victoria Moreno y llegada a la estación de autobuses de Pontevedra.
El FICBueu se abre este viernes con un concierto de Chus Pazos Ensemble en el exterior del Centro Social do Mar, a las 20.00 horas. La primera proyección será a las 21.00 horas con «La Jetée», un cortometraje de Chris Marker y que forma parte de la Sección Retrospectiva. Una historia ambientada en un mundo devastado por una guerra nuclear y que busca soluciones al presente a través de viajes en el tiempo.
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