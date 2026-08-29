Energía para dar y tomar

Parece que el verano y unas breves vacaciones le han sentado bien a la alcaldesa de Cangas. Araceli Gestido viene con las pilas bien cargadas, tanto que incluso se permite el lujo de reciclar las antiguas. Señal de que viene con energía. Buena falta le va a hacer porque los próximos meses prometen ser tremendos. Ya se sabe que las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina.

Una semana para que empiecen las fiestas de Darbo

Aún estamos a punto de vivir el fin de semana grande de las Festas do Cristo en Cangas y ya hay quien está pensando en la Romaría de Darbo. La decisión del Concello de adelantar una semana las fiestas del centro permite incluso a la comisión de Darbo de añadir una fecha más, para empezar la animación el sábado 5 de septiembre. En el Alondras han estado atentos a la jugada y ya consensuaron con el Pontevedra B adelantar el partido de la primera jornada de liga en Tercera RFEF. En vez de disputarse el domingo 6 se jugará el sábado por la tarde. ¡Ojalá los alondristas comiencen con buen pie y que luego lo puedan festejar en Darbo!

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Después de una semana de lluvia y descenso térmico parece que el mal tiempo empieza a retirarse. El sol se asoma y hasta será posible despedir el mes de agosto en la playa. Se agradece porque más de uno necesitará un último chapuzón para encarar la vuelta al cole de septiembre con mejor cara. ¡Ánimo!