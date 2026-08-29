Daniel Chapela acudirá a las próximas elecciones locales bajo la marca «Bueu merece» y con una agrupación de electores

El nuevo curso político aún no ha comenzado oficialmente, pero ya hay movimientos significativos. El concejal no adscrito Daniel Chapela ya anunció hace meses su intención de concurrir a las elecciones municipales de mayo de 2027 y ahora va un paso más allá. Avanza que la fórmula elegida para participar es una agrupación de electores y que este nuevo proyecto político tendrá como marca «Bueu Merece».

El concejal Daniel Chapela, en primer término, en un pleno en el Concello de Bueu. / Santos Álvarez

El exedil del PP sostiene que la fórmula elegida para presentarse a los comicios locales permitirá crear una candidatura de «persoas independentes, que só teñen interese en crear un Bueu mellor, e non ascender ao Parlamento de Galicia ou medrar nun partido». La denominación «Bueu Merece» ya está registrada, cuenta con perfiles en Instagram y Facebook y Daniel Chapela se muestra convencido de que será propuesta que se convertirá en el «revulsivo que a nosa vila necesita».

El concejal es el primero en dar un paso al frente puesto que el resto de formaciones con representación en la corporación municipal aún no han dado a conocer oficialmente a sus cabezas de lista. Chapela no duda en presentarse como un outsider o representante al margen del sistema de partidos. «En vez de seguir parados na política de partidos, na que todos queren prosperar e dar o salto, este proxecto trata da xente de Bueu, do que necesitamos os veciños». En este sentido avanza cuáles serán sus líneas prioritarias: «Facer un concello para todos, cun investimento valente e necesario para as parroquias, tendo en conta as necesidades do comercio local e que o próximo goberno de Bueu estea centrado en construír, en facer un Bueu de futuro para toda a veciñanza».

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Este paso adelante llega después de «meses de moitas reunións e contactos» y que, según Chapela, estuvo marcado por un único objetivo, «traballar por Bueu». El concejal asegura que en el nuevo proyecto político que encabezará «todos temos cabida» y concluye que «non importa se votaches BNG, PP ou PSOE, o único que importa é se estás canso dun concello que non funciona e queres, de verdade, uns representantes que pensen só en ti e no que Bueu merece».