Las celebraciones encaran una jornada de música y tradición junto al mar

Las Festas do Cristo afrontan este sábado una de sus jornadas más completas con una programación que combina tradición, cultura, actividades para todos los públicos y música hasta bien entrada la noche. La jornada comienza a las 11.00 horas con la I Varada de Gamelas, que se desarrollará hasta las 19.30 entre el puerto de Cangas y la playa de A Congorza. A la misma hora, la comparsa de cabezudos de la Asociación Cultural Lembranzas da Ría realizará un pasacalles partiendo desde la Casa da Xuventude para recorrer el centro del municipio y contribuir a mantener el carácter popular de las celebraciones.

Entrada la tarde, a las 19.30 horas, el Eirado do Costal acogerá el espectáculo familiar «As almofadas soñadoras» de Dani Blanco, que incorpora teatro para acercar este arte a los más pequeños.

La música tomará el relevo por la noche. Las naves de Ojea recibirán a las 22.00 horas a Grande Amore, un grupo que promete «hacer bailar a todo el mundo». Por su parte, Os Vacalouras serán recibidos a las 23.35 tras haber suspendido su actuación del domingo 23 por los contratiempos meteorológicos. Mientras tanto, en la calle Castelao la orquesta Assia seguirá con el ritmo de verbenas a las 23.00 horas.

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A estas propuestas se suma el ambiente de las jaimas. En ellas, Michi DJ pondrá el broche final a una de las jornadas más importantes de las fiestas.