Cangas amplía a 170 metros la franja de seguridad por los fuegos de las Festas do Cristo

El Concello de Cangas ampliará hasta los 170 metros la distancia de seguridad en el operativo de los fuegos de las Festas do Cristo, cuya tirada está prevista para la jornada de mañana domingo a partir de las 23 horas. La decisión de incrementar la franja marcada por ley, que es de 120 metros, obedece a la intención de evitar que se puedan producir caídas al mar por empujones, resbalones o por algún otro tipo de imprudencia.

El operativo que se pondrá en marcha contará con un amplio despliegue tanto humano como de medios técnicos. De este modo, está prevista la presencia de tres agentes de la Policía Local, tres miembros del Servicio Municipal de Emerxencias y cuatro voluntarios, además de dos personas de los Bombeiros do Morrazo, a lo que hay que unirle el personal de una ambulancia y al servicio marítimo de la Guardia Civil. En diferentes puntos se ubicarán hasta tres vehículos de lucha contra incendios.

Las restricciones comenzarán a las 16 horas con el vallado del perímetro en el que se va a ofrecer el espectáculo de pirotecnia, que será posteriormente acordonado desde las 22 horas hasta el final del mismo. También se prohibirá el acceso a la cara oeste de la nave de rederas y se restringirá la navegación en la zona desde las 22.45 horas hasta 15 minutos después de la tirada. Se mantendrá una especial vigilancia a varios puntos especialmente conflictivos, como la nave de rederas, el surtidos de gasolina y el centro de reparación de embarcaciones.

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Por otra parte, la celebración de la procesión del Cristo, también mañana pero a las 20 horas, obligará a un plan especial de tráfico que supondrá el corte en el casco urbano durante el paso de la comitiva. Las restricciones afectarán al ámbito situado entre el cruce de la Avenida de Marín con la plaza de abastos. Desde las 19.30 horas esta prohibición se extenderá hasta la Rotonda das Ondiñas. El aparcamiento de la avenida de Castelao quedará completamente despejado.