La I Xuntanza de Mulleres Rurais, en septiembre en Bueu

El Parque de Ramal dos Galos es el lugar elegido por la Asociación de Mulleres Rurais Mar e Agro para organizar el próximo 12 de septiembre la I Xuntanza de Mulleres Rurais, un evento que nace con vocación de continuidad. «Queremos estar xuntas e confraternizar, así como organizar actividades que formarán parte da nosa actividade anual», avanzó durante la presentación la directiva Marián Millán Quintela.

El encuentro incluirá la actuación musical de Axé Bahía; un espacio creativo con actividades simultáneas como talleres de ganchillo, pulseras y abalorios, tai chi, percusión, pilates, juegos tradicionales o petanca; baile con Breogán Pérez; humor con Leti da Taberna; y hasta una verbena con el Dúo Coctail.

La I Xuntanza de Mulleres Rurais cuenta con la colaboración del Concello de Bueu, Diputación de Pontevedra, Xunta de Galicia, Federación de Mulleres de Pontevedra (Femupo), Asociación Juan XXIII, Moteiros do Morrazo y la presentación oficial tuvo lugar este viernes en el propio Parque de Ramal dos Galos. «Sentimos moito orgullo de poder colaborar con esta asociación que tanto traballo ten desenvolvido ao longo do tempo e que demostra que as mulleres teñen forza e unión», manifestaba la diputada provincial de Igualdade, Paula Bouzós. Por parte del Concello estaban la teniente de alcalde, Isabel Quintás, y la concejala de Cultura, Carmen García, destacaron que el espacio elegido para esta Xuntanza «supón un lugar ideal para esta xornada de convivencia e integración».

El programa de la I Xuntanza de Mulleres Rurais incluirá una comida de confraternidad (a las 14.00 h) con un menú que incluirá empanada, arroz de mariscos, bebida, postre y pan. Los pases para la comida estarán a la venta hasta el 8 de septiembre y se pueden adquirir en la asociación o a través del teléfono 628 649 357.

Por la tarde, a las 18.30 h, habrá una merienda que incluirá la actuación musical del grupo Novos Ventos de Beluso.

A lo largo de toda la jornada habrá un espacio de memoria viva con fotos antiguas y trabajos realizados por Asociación de Mulleres Rurais Mar e Agro a lo largo de su historia, exposición y venta de productos artesanales en colaboración con la Asociación Juan XXIII, un mercadillo artesanal con productos de proximidad y una exposición fotográfica de Salvador Santos «Charri».