Los Vilariño Tolo cumplen tres décadas en el escenario

En un mundo musical copado triunfitos, reggaeton y otras especies, aún queda espacio para esos locos que comenzaron a pisar escenarios con los amiguetes y un buen día se despiertan siendo treinteañeros. Pues estos son los Vilariño Tolo, que decidieron celebrar su 30 aniversario con un concierto.

Los nervios preboda del frío goleador del Alondras

Luismi ya pisa de nuevo el césped de O Morrazo. El pichichi del Alondras en la pasada temporada se ha reincorporado a los entrenamientos después de pasar por el altar y de disfrutar de una caribeña luna de miel. Lo ha hecho con la misma tranquilidad y frialdad que muestra de cara a portería y de la que, según cuentan las malas lenguas, no pudo hacer gala en los momentos previos a su boda. Que sí, que Luismi también se pone nervioso cuando quien está enfrente no es el meta rival sino la persona con la que va a pasar el resto de su vida. Y es que los nervios pueden cuando uno no pisa terreno conocido. ¡Desde aquí muchas felicidades! n