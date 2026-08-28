Samertolaméu suma un día más de fiesta tras la ofrenda a los marineros

La comisión de fiestas de Samertolaméu ha cerrado los horarios y programación definitiva de los últimos días de festejos, un programa que tuvo que ser modificado debido a las condiciones meteorológicas de los últimos días.

Entre las novedades destaca la incorporación de una noche más de verbena, este sábado con la orquesta Acirema y Dj Álex G. «Non estaban inicialmente na programación, pero queremos agradecer cun día máis de festa á comprensión da xente polos cambios que houbo que facer», explican desde la directiva. Así, este sábado a las 19.00 horas será la tradicional ofrenda floral en memoria de los marineros con el recorrido habitual, desde el río de A Ponte hasta la lonja. La ofrenda la realizará Fernando Malvido e incluirá la entrega de una placa a María Trigo. A partir de las 22.00 horas comenzará la verbena con Acirema y Dj Álex G.

Fuegos artificiales

El lunes 31 habrá un pasacalles a las 10.00 con Charanga Noroeste y Carballido. A las 19.00 horas será la actuación de los coros y agrupaciones, en el local del club de jubilados de Meira y a las 21.30 horas será la última verbena, con Ámbar y América de Vigo. A las 23.30 horas habrá un espectáculo de fuegos artificiales, que incluirá novedades en el mar, tal como adelantan desde la comisión de fiestas.

Noticias relacionadas

Para el martes 1 de septiembre quedará la tradicional procesión de subida de los santos desde la capilla de Samertolaméu a la iglesia parroquial de Meira. Será a las 19.00 horas y estará acompañada del grupo de música y baile tradicional Meiramar-Axóuxeres.