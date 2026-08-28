Los hosteleros completan la programación de las fiestas con un cartel propio de DJs

A las puertas del fin de semana, las Festas do Cristo encaran sus últimos días con una programación pensada para todo tipo de públicos. La jornada de hoy ofrecerá propuestas desde la mañana hasta la noche y, una vez finalizadas las actividades principales, la música continuará en las jaimas, que mantendrán el ambiente festivo durante las últimas horas del día. Los hosteleros han decidido unirse y asumir la contratación de una serie de DJs para completar la oferta de conciertos del Concello, prolongando así el ambiente festivo de las diferentes noches del Cristo.

Todas las actuaciones comienzan al finalizar el último de los conciertos. Desde La Duendeneta hasta Hugo Martínez, la propuesta por parte de los hosteleros de este último fin de semana consiste en Noname DJs el viernes 28, Michi DJ el sábado 29 e Iván Alonso el domingo 30.

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La programación de hoy en las Festas do Cristo comienza a las 12.00 horas con un pasacalles que saldrá desde la Praza do Concello. Los conciertos en la explanada de Ojea comenzarán a las 22.00 horas con Arrythmia y seguirán a las 23.15 horas con Bala. Al concluir será el turno de los dj’s contratados por los hosteleros, con Noname DJs como encargados de animar la noche de este viernes.