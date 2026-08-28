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La Guardia Civil incauta 2,5 toneladas de sardina en Aldán

El barco tenía el sistema de localización apagado, la mercancía carecía de documentación y se descargó en un puerto no autorizado

Los 2.551 kilos de sardina incautados en la madrugada del miércoles en el puerto de Aldán, en Cangas.

Los 2.551 kilos de sardina incautados en la madrugada del miércoles en el puerto de Aldán, en Cangas. / Guardia Civil

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David García

Cangas

Más de 2.500 kilos de sardina repartidos en 190 cajas. La Guardia Civil se incautó en la madrugada del miércoles de esta mercancía en el puerto de Aldán, en Cangas. La intervención del pescado se realizó en base a tres presuntas infracciones: el sistema de geolocalización AIS del barco estaba apagado, la descarga se realizó en un puerto no autorizado y la mercancía carecía de la preceptiva documentación y guías.

El operativo tuvo lugar en la madrugada del miércoles y fue un dispositivo conjunto entre efectivos del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y agentes del Servizo de Gardacostas de Galicia, que depende de la Consellería do Mar.

El pescado incautado ascendía a un total de 2.551 kilos y se trasladó desde Aldán al puerto de Vigo, desde donde se repartió entre distintas asociaciones de carácter benéfico.

Esta intervención forma parte de los servicios de vigilancia y control destinados a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de pesca, desembarco y comercialización de productos pesqueros.

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La incautación de estos 2.551 kilos de sardina conllevará además las correspondientes denuncias por vía administrativa tanto al armador del barco que realizó las capturas como a la empresa receptora de la mercancía.

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