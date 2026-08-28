El final de las obras en la isla de Ons: la nueva pasarela a Area dos Cans, una cuestión de seguridad, y restauración ecológica con especies autóctonas

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático y la Axencia de Turismo de Galicia [que depende directamente de la Presidencia de la Xunta] se acaban de pronunciar al respecto de las críticas formuladas en los últimos días por distintos colectivos acerca de las obras que se están realizando en la isla de Ons, dentro del Parque Nacional Illas Atlánticas. Los departamentos autonómicos argumentan que la nueva pasarela de acceso a la playa de Area dos Cans responde a motivos de seguridad puesto que la dinámica litoral provocó una pérdida progresiva de material y un retroceso de la línea de apoyo. Y avanzan que el proyecto se complementará con una restauración ecológica y revegetación con especies autóctonas de la isla. Previamente al inicio de los trabajos se llevó a cabo una campaña de recogida de semillas de espino, acebo, laurel, roble y cerquiño.

La intervención realizada supera los 2 millones de euros de inversión, a través de fondos europeos NextGeneration, y desde la Xunta de Galicia aseguran que las obras se realizaron «con escrupuloso respecto pla contorna natural» y con el objetivo de «mellorar a seguridade, accesibilidade e funcionalidade dos espazos para o uso da veciñanza e dos visitantes».

La ejecución de la nueva pasarela de madera hacia Area dos Cans está en el punto de mira de colectivos ecologistas y culturales por el uso de cemento. Medio Ambiente y Turismo explican que la sustitución de la infraestructura preexistente era una cuestión de seguridad y accesibilidad. Los trabajos incluyeron un retranqueo para poder acometer el nuevo acceso, una circunstancia derivada de los procesos de erosión vinculados a la acción continuada del oleaje sobre el talud y sobre los puntos de apoyo situados en la conexión con la playa. La pérdida progresiva de material y el retroceso de la línea de apoyo de la pasarela preexistente «comprometían gradualmente as condicións de estabilidade e seguridade da infraestrutura», exponen.

El mismo tramo de la pasarela de acceso a la playa de Area dos Cans, en la isla de Ons, con una recreación del estado final previsto cuando se complete la restauración ecológica. / CMA

Las obras para el nuevo trazado del acceso emplean xabre o zahorra estabilizada, piedra del país, elementos de madera y una barandilla metálica de «elevada durabilidade e baixo mantemento». Desde la Xunta subrayan que esta intervención se diseñó en conformidad con la normativa vigente en materia de accesibilidad, mejorando las condiciones de tránsito mediante la adecuación y reducción de la pendiente previa. «O apoio final da pasarela sobre a praia dispúxose sobre un afloramento rochoso existente, integrándose mediante elementos de pedra labrada ata a súa conexión co areal», exponen.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en una visita en Cíes para comprobar el proceso de recuperación y cultivo de semillas autóctonas del Parque Nacional Illas Atlánticas. / CMA

El nuevo recorrido del acceso peatonal a la playa de Area dos Cans atraviesa el merendero situado en las inmediaciones y Medio Ambiente insiste en que se respetan los usos y los elementos de mobiliario preexistentes, sin afectar a la funcionalidad del espacio. Las críticas de los últimos días se quejaban de la desaparición de ejemplares de varias especies autóctonas, como sauces y espinos. Medio Ambiente y Turismo de Galicia precisan que esta zona aún se encuentra en un proceso de restauración ecológica y revegetación. Antes de que arrancasen los trabajos se desarrolló una campaña de recogida de semillas autóctonas con el objeto de obtener plantas para la restauración de las cobertura vegetal. «As plantacións levaranse a cabo nos períodos máis axeitados para cada especie, atendendo aos seus ciclos fenolóxicos e ás condicións ambientais máis favorables para a súa implantación», avanzan.

Una malla orgánica de coco biodegradable

Esta restauración ecológica abarca también los taludes con el fin de favorecer la estabilidad en superficie del terreno y minimizar los procesos de erosión vinculados a escorrentías. Así, se instaló una malla orgánica de coco biodegradable. «É unha técnica amplamente utilizada en restauración ambiental, ao contribuír á protección do solo fronte á erosión hídrica e eólica, reduce a velocidade das escorrentías, favorece a infiltración da auga, retén sementes e materia orgánica e mellora as condicións para o establecemento e desenvolvemento da vexetación», enumeran. Añaden que el carácter biodegradable de esa malla permite una integración progresiva en el medio sin generar residuos una vez consolidada la cobertura vegetal.

Los departamentos autonómicos avanzan que los trabajos están «practicamente rematados na súa totalidade». Ahora mismo están en fase de resolución algunos detalles que surgieron durante la ejecución. En este sentido apuntan que restan por concluir unas barandillas de protección en el mirador del faro, escaleras en la playa de As Dornas, así como elementos en el entorno de la depuradora, de la subida de O Curro y de control final y buena evacuación de las aguas de escorrentía. «En todo momento deuse prioridade a materiais e técnicas que supuxesen o menor impacto sobre a contorna natural e ao mesmo tempo garantisesn a durabilidade das actuacións executadas», sostienen.

En este sentido, desde Medio Ambiente también se refieren a la incidencia denunciada por uno de los establecimientos hosteleros debido a la entrada de agua en su terraza. «Púxose en coñecemento da empresa construtora e para solucionar a posible entrada de augas poñerase unha canle de deseño similar ao tramo existente», avanzan. En todo caso, insisten que la pendiente en el camino de O Curro «mantense inalterada respecto da situación previa á actuación, respectándose a morfoloxía orixinal do terreo».