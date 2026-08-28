El Concello de Moaña requiere a 239 propietarios la limpieza de sus parcelas en el entorno del área recreativa de O Beque

El Concello de Moaña ha requerido a un total de 239 propietarios que procedan a la limpieza de sus respectivas parcelas en el entorno del área recreativa de O Beque, dentro de las labores de gestión de biomasa orientadas a la prevención de incendios forestales.

El ejecutivo de Leticia Santos ha finalizado el envío de las notificaciones en una actuación que afecta únicamente a nueve parcelas, pero en el que están implicados múltiples dueños. Para ello se ha comunicado la petición a los titulares catastrales que están identificados –y que son algo más de un centenar–, mientras que el resto serán notificados a través de la publicación de los anuncios en el Boletín Oficial de Pontevedra y en el Boletín Oficial del Estado, tal y como fija la ley.

Ahora el concello aguardará a que las personas requeridas procedan a la limpieza de sus terrenos y, en caso de que no lo hagan, se solicitará al Servizo Agrario Galego (Seaga) la ejecución subsidiaria de estos trabajos. Se unirían, de este modo, a otras seis parcelas situadas en A Fraga, próximas a la granja de Meixoeira, una vez han sido incorporadas de manera efectiva a la res secundaria de gestión de la biomasa.

La iniciativa para incluir estas zonas en la red secundaria fue solicitada acogiéndose a la posibilidad de incorporar las fajas de protección alrededor de las viviendas aisladas. El objetivo no es otro que el de reducir el riesgo de propagación de incendios forestales y mejorar la seguridad tanto de las personas como de los bienes.

El Concello quiere dar, de este modo, respuesta a la problemática de los montes y zonas urbanas, dentro de una campaña en la que ha tramitado más de 1.200 notificaciones, entre los que se incluyen 400 denuncias tramitadas por vecinos alertando del mal estado del monte o de la parcela en cuestión. Una de las actuaciones más visibles fue la reciente limpieza de la finca de García Arenal.

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Por otra parte, el concello procederá a acometer el lunes las tareas de desbroce y limpieza del talud junto a las calles Centoleira y Donato Bernárdez, por lo que se prohíbe el aparcamiento en esa zona desde mañana domingo.