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Cangas señaliza medio centenar de fuentes, 15 de ellas no potables

Los carteles rezarán «Agua sin garantía sanitaria» para aquellas que den unos niveles perfectos en los análisis y «Agua no apta para consumo humano» en las que tengan algún parámetro negativo

Fonte do Sapo, una de las que cuya agua no es apta para el consumo.

Fonte do Sapo, una de las que cuya agua no es apta para el consumo. / FDV

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César Collarte

Cangas

El Concello de Cangas está acometiendo la señalización de las 54 fuentes del municipio que son sometidas periódicamente a analíticas, en base a los últimos resultados que se disponen en este mes de agosto.

El gobierno local ha comenzado la colocación de carteles que rezarán dos consignas. Para aquellos manantiales que hayan ofrecido unos niveles perfectos en los cuatro parámetros que se controlan (coliformes, ecoli, enterococos y bacteria clostridium) la advertencia será la de «Agua sin garantía sanitaria», mientras que para los que ofrezcan unos valores distintos a cero en cualquiera de los parámetros se pondrá el de «Agua no apta para consumo humano».

En total han sido 15 las fuentes que han dado negativo y que, por tanto, no son potables. Se trata de las de Igrexario, Santa Marta Praia, Anguieira, Fonte do Sapo, Igrexario en Darbo, Fonte do Lameiro, Douro, Regueira, Carballiño, Viñó, Saravigo, Lubrei, Fontenla, Mixarela y Manle. La contaminación registrada en cada una de ellas es muy variable, y va desde valores prácticamente imperceptibles a otros que amenazan claramente la salud. Las dos peores, en este sentido, son las de Fonte Manle y Fonte do Sapo.

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Desde el concello se apunta que en dos de los manantiales ya ha habido que reponer los carteles, al haber sido arrancados. La decisión de colocar los carteles informativos se mantendrá, renovándolos cada vez que se realice una nueva analítica de la calidad de las aguas.

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