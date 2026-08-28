Cangas implica a Portos de Galicia y al Servizo de Litoral para regular los fondeos de yates en la Ría de Aldán

La batalla que el Concello de Cangas está dispuesto a librar para ordenar y regular la presencia de embarcaciones de recreo fondeadas en la Ría de Aldán tendrá dos nuevos actores. El gobierno local pretende implicar a Portos de Galicia y al Servizo do Litoral de la Xunta de Galicia, además de a la Capitanía Marítima de Vigo, en una clara apuesta por atajar de manera definitiva la «caótica» situación vivida este verano en la zona, con decenas de yates varados cada día, y con varios episodios de contaminación procedentes de alguno de esos buques.

Cangas ha cursado la petición oficial de una entrevista con la Capitanía Marítima de Vigo para tratar el asunto, si bien ya habido varios contactos telefónicos de modo oficioso entre ambas instituciones. Capitanía ya tiene información de primera mano de la situación e incluso llegó a interesarse días atrás por el número de barcos fondeados en la Ría de Aldán, una cifra que, únicamente teniendo en cuenta la línea de costa formada por las playas de Pinténs, Vilariño y Arneles, llegó a alcanzar los 69 yates. Pero desde el organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se ha apuntado la posibilidad de sumar al debate tanto a Portos de Galicia como al Servizo do Litoral de la Xunta de Galicia, una idea que no es vista con malos ojos desde el consistorio cangués.

La idea del concello no pasa por celebrar una reunión a cuatro bandas, sino por ir entrevistándose por separado con cada uno de los actores, comenzando por Capitanía. En breve se remitirán las solicitudes para una reunión con Portos y con el Servizo do Litoral. Y es que, aunque desde el gobierno local se recuerda que no se tienen competencias para actuar en esas zonas, sí se tratará de impulsar las labores de control, tal y como también es el deseo de la Cofradía de Aldán, una de las más interesadas en que se establezcan límites a la presencia de embarcaciones de recreo, por el hecho de que en ocasiones dificultan su labor, pero, sobre todo, por la presencia periódica de vertidos que afectan a las aguas de la Ría de Aldán.

Zona de la playa de Menduíña donde se detectó el vertido. / FDV

Precisamente el último de ellos se produjo esta misma semana, el pasado martes. El Concello recibió aviso de la aparición de un vertido en la playa de Menduíña, por lo que dio aviso a la concesionaria para revisar la red municipal. La conclusión fue que no se había producido ningún escape, por lo que la sospecha es que nuevamente la procedencia de este episodio contaminante sea uno de los barcos varados en el entorno. En todo caso, el vertido fue de pequeñas dimensiones, por lo que la actuación se limitó a ondear la bandera amarilla durante ese día y la normalidad se recuperó, especialmente en una semana de lluvias en la que la afluencia a los arenales ha sido, lógicamente, bastante reducida.

La incidencia se suma a la que se produjo a principios de mes en la playa de Arneles, con un vertido de fecales de mayores proporciones que obligó a cerrar el arenal al baño y a ondear la bandera roja. En esa ocasión se determinó que no se había producido ninguna fuga en la red de saneamiento municipal y se achacó la contaminación a los barcos fondeados en el lugar. En esos días desde la cofradía también se hicieron públicas las cifras de ocupación de la línea de agua, con jornadas en las que se acumulaban más de medio centenar de yates, alcanzando incluso los 69.

Además, desde Capitanía Marítima también se ha comunicado al concello que han recibido quejas de usuarios de la playa de Viñó, alertando de varias embarcaciones que no han respetado las boyas que delimitan la zona de baño, invadiendo la misma, con el consiguiente peligro para los bañistas.