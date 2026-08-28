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Buscan a un vecino de la parroquia moañesa de Meira de 76 años desaparecido desde ayer

El hombre salió de casa en su coche y viste vaqueros, jersey azul y camisa de cuadros

Alfonso Santos Pereira, el vecino desaparecido.

Alfonso Santos Pereira, el vecino desaparecido. / FDV

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César Collarte

Moaña

La familia de Alfonso Santos Pereira, vecino del barrio de Isamil, en la parroquia de Meira (Moaña), ha denunciado su desaparición después de que fuese visto por última vez en la mañana de ayer jueves. El hombre, de 76 años de edad, salió de casa en su coche, un Renault Clío de color rojo y matrícula 0789 KRS. En ese momento vestía un pantalón vaquero azul, un jersey del mismo color y una camisa de cuadros.

Desde las fuerzas y cuerpos de seguridad solicitan la colaboración ciudadana para dar con él, por lo que cualquier persona que pueda tener alguna información al respecto, puede ponerse en contacto con la Policía Local de Moaña o con la Guardia Civil.

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