Adega, hosteleros y vecinos se suman a las quejas por las obras en Ons: «É unha chiringuitización dun Parque Nacional»

Las obras que ejecuta la Xunta de Galicia en la isla de Ons, que forma parte del Parque Nacional Illas Atlánticas, no dejan indiferente a nadie. En los últimos días las críticas están subiendo de intensidad, más aún tras las lluvias de esta semana que están ocasionando arrastres y problemas en alguno de los establecimientos de hostelería. Unos trabajos que desde la asociación ecologista Adega no dudan a la hora de tildar como «chiringuitización» de la naturaleza y aseguran que los proyectos no fueron sometidos a un proceso de consulta pública ni de evaluación ambiental.

Las precipitaciones de estos días han provocado el arrastre de tierras y otros materiales a los caminos, lo que según vecinos y hosteleros los convierte en inseguros y peligrosos para el tránsito. Ponen el foco en la subida hacia el camping de Chan da Pólvora y en la parte de O Curro. «Está todo cheo de areas e pedras, é moi fácil patinar e caerse», advierten.

La recogida de las pluviales es otra de las críticas, especialmente por parte de los hosteleros. Los responsables de Casa Checho explican que la sustitución del pavimento en la subida de O Curro supuso un cambio en la orientación de parte de la pendiente. «Agora a caída está de cara a miña terraza e cando chove énchese de auga. Cando avisamos non nos fixeron nin caso; isto é un sinsentido e decidín poñer esta situación en mans dun avogado», explica la responsable de este emblemático restaurante de la isla de Ons.

La orientación de la caída de un tramo de la pendiente de O Curro, que provoca la entrada de agua la terraza de Casa Checho. / Fdv

A lo largo de este mes de agosto diversos colectivos ecologistas y culturales, como Anduxía, Liboreiro, Os Galos y O Mar por Diante cuestionaron los materiales elegidos, el acabado o sus efectos sobre el medio. Al calificativo de «desfeita» se une ahora el de «chiringuitización» que emplea Adega. La asociación denuncia que las obras ejecutadas, con un coste estimado de más de 2 millones de euros, supusieron la utilización de «toneladas de cemento, enlousar 4.000 metros cadrados con novo pavimento, escavar pistas, amorear entullos, talar árbores autóctonas... e todo nun parque nacional».

La cementación de la nueva pasarela de Area dos Cans sobre el propio arenal. / Cedida

Adega considera «chocante» el cambio de pavimento en O Curro, que ya estaba adoquinado, y la «profusión» de elementos de mobiliario y barandillas de granito, que son «máis propias dunha contorna urbana».

Sin embargo, las críticas más contundentes son para el nuevo acceso a la playa de Area dos Cans. «Non teñen xustificación algunha desde unha persepectiva de conservación ambiental», aseguran. Ponen como ejemplo la tala de un grupo de sauces y de un espino; que se dejasen intactas, al menos de momento, especies invasoras como la falsa acacia; o que la plataforma de hormigón de la pasarela llegue hasta el propio arenal.