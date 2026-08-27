Confraternidad
Los quintos del 63 y del 64 celebran este domingo en Cangas una reunión para preparar su comida anual
Será en el Hotel Las Vegas a las 12.00 horas
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R.M.
Cangas
Las quintas del 63 y del 64 celebran este domingo 30 de agosto una reunión para preparar su habitual comida anual de confraternidad. La cita está convocada para las 12.00 horas en la cafetería del Hotel Las Vegas, en Cangas, y se anima a la máxima asistencia posible.
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