El PP de Cangas critica el escaso alcance de las becas de comedor escolar: solo benefician al 14 por ciento de los usuarios

El grupo municipal del Partido Popular de Cangas ha criticado el escaso alcance de las ayudas municipales de comedor escolar y el incumplimiento por parte del gobierno local del acuerdo plenario del pasado mes de mayo, en el que, a instancias del principal grupo de la oposición, se pedía mayor publicidad en la convocatoria, incluir la conciliación como criterio y cambiar el baremo económico, utilizando la Renta Per Cápita en lugar del índice IPREM.

Los populares aseguran que el ejecutivo de Araceli Gestido ignoró tres de los cuatro puntos de la moción –que salió adelante con la abstención de BNG, PSOE y EU–, «aplicando de nuevo unos baremos rígidos, que dejan sin apoyo a decenas de familias trabajadoras de la villa». La única mejora en estas bases fue el adelanto de la convocatoria al mes de junio y la apertura del plazo durante todo el mes de julio, lo que evitó, según el PP, «el caso del curso 25-26, cuando el tripartito demoró la aprobación de las bases hasta finales de agosto y abrió un plazo exprés de apenas 18 días en pleno septiembre con las clases ya iniciadas».

La formación que lidera Dolores Hermelo pone de manifiesto que la ausencia de una verdadera campaña institucional para dar a conocer las becas «se ha traducido en una nueva bajada en el volumen de las solicitudes ordinarias, que cayeron a 23 familias (para 30 menores)». Esto significa, en su opinión, que el programa «sigue siendo residual», toda vez que de los aproximadamente 800 escolares matriculados en los centros de Nazaret, O Hío, Espiñeira-Aldán y A Rúa, de los que unos 180 utilizan el servicio de comedor, «las bolsas se limitaron a solo 26 menores (20 familias), es decir, apenas el 14 por ciento de los usuarios reales del comedor acceden a una bonificación».

Otro de los puntos de fricción es el mantenimiento del índice IPREM que, afirma el PP, «sigue castigando a los hogares con dos salarios ajustados o en el entorno del salario mínimo interprofesional, ya que superan los topes globales y quedan excluidos a pesar de tener gastos de subsistencia elevados». Tampoco comparten los populares la reducción de los cuatro tramos (100 por 100 de la ayuda, 85, 60 y 50) a tres (100, 75 y 50) por penalizar a aquellos que superan los límites de ingresos por cantidades reducidas.

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Por último, apuntan como insuficiente la deducción hipotecaria de 500 euros al mes, «forzada por la presión de la moción del PP», ya que se sigue sin incluir en las bases la incompatibilidad horaria o la conciliación laboral como criterios para la concesión de las ayudas.