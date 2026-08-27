Moaña se une a Saint-Pierre et Miquelon, la «tierra de acogida» de los marineros gallegos

El contrato logrado por la empresa Aister Aluminium Shipyard, con sus instalaciones en la parroquia moañesa de Meira, para fabricar un catamarán de pasaje con espacio para carga rodada que unirá las islas de Saint-Pierre et Miquelon, colectividad de ultramar francesa frente a las costas de Canadá, permitió despertar este miércoles un bonito vínculo entre esta entidad y el Concello de Moaña.

El presidente del consejo territorial de Saint-Pierre, Bernard Briand, fue recibido por la alcaldesa, Leticia Santos, en un acto institucional al que asistió también un representante de Aister, después de recorrer el astillero y comprobar las primeras fases del trabajo. La regidora deseó que el de este miércoles sea «un primer contacto en una extensa relación» con la administración del enclave francés. Y es que recordó que para los moañeses Saint-Pierre et Miquelon «es una localización muy importante. Muchos marineros pasaron por allí y siempre fue una tierra de acogida y de protección en los peores momentos que se viven en el mar tan bravo de Terranova». Destacó, ante Bernard Briand, que «la acogida allí a nuestras tripulaciones siempre fue ejemplar», por eso se enorgullece de que en Meira se construya este barco «que además es pionero a nivel tecnológico». Agradeció a Aister que sea la puerta de entrada «de una relación bilateral» que espera que se consolide con visitas que incluyan también intercambios culturales.

Firma del presidente de la colectividad en el libro de honor del Concello. / Pablo Hernández Gamarra

Bernard Briand recogió el guante. Explicó que en dos meses acudirán técnicos de la colectividad francesa para seguir la obra junto a Aister. «Yo volveré más adelante y podremos organizar incluso una conferencia para presentar ambas localidades», indicó.

Explicó también como, tras el inglés, el español es la segunda lengua extranjera más estudiada en Saint-Pierre et Miquelon precisamente «por la historia que compartimos y las numerosas familias de origen gallego y vasco que viven en nuestras islas vinculadas a la pesca».

Foto oficial del encuentro. / Pablo Hernández Gamarra

Desde Aister explicaron que a la fase final del concurso público habían llegado en competencia con un astillero de China y otro de Francia. «Ya hemos empezado la construcción y es un proyecto del que estamos muy orgullosos. Es un barco de pasaje híbrido que hace un trabajo muy social en las islas de apoyo al turismo. La connotación emocional parte de la relación que hemos tenido con esa tierra desde hace muchos años».

Santos le hizo entrega del libro sobre la historia del Festival Intercéltico y del trabajo sobre los petroglifos de barcos de A Borna. Briand, por su parte, firmó en el libro de honor del Concello.