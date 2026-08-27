Moaña recuerda a Augas que carece de competencias en el mar

«Pouco seria». Así califican desde el Concello de Moaña la respuesta de la Xunta, a través del departamento Augas de Galicia, sobre la obligación municipal de inspeccionar las posibles fugas en el emisario submarino que trae agua desde Vigo a O Morrazo. «O Concello non ten competencias no mar nin fóra do propio término municipal de Moaña. O contrario sería ir en contra da Lei Reguladora das Bases do Réxime Local e da Lei Galega de Administración Local», recuerda la alcaldesa, Leticia Santos.

Desde el gobierno local moañés rechazan que tengan que hacerse cargo en solitario del mantenimiento y conservación del emisario submarino. «Non é un servizo exclusivo de Moaña, senón que é un abastecemento en alta para Moaña e Cangas», subrayan.

Leticia Santos reitera que instará al departamento de Augas de Galicia a que acometa una revisión en profundidad de toda la canalización para evaluar su estado y detectar posibles deficiencias. «A través da Lei de Augas de Galicia eles mesmos se reservan o dereito e a potestade de inspección facultativa, así que o que faremos será solicitarlles que actúen e exerzan as súas competencias», insiste la regidora.

A este respecto Santos recuerda que el abastecimiento, al igual que el transporte, es una de las competencias previstas dentro de la constitución del área metropolitana de Vigo, en la que se integran Cangas y Moaña. «A súa posta en marcha está paralizada por un recurso da propia Xunta, ao mellor de terse constituído a área metropolitana este asunto xa estaría resolto», argumenta.

Este emisario submarino permite conducir el agua desde la presa del Eiras, en Vigo, hasta el depósito de Ameixoada, en Moaña. Las obras se entregaron en octubre de 2013, pero su entrada en funcionamiento se demoró otros dos años debido a los defectos detectados en las bridas entre los tramos, que provocaban la fuga de agua potable y cuya reparación se encomendó a Tragsa. Desde Moaña subrayan que más de una década después de su puesta en marcha es necesaria una inspección a fondo de la infraestructura.