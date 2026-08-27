El libro que pone nombre al terror

El programa de este viernes, 28 de agosto, en homenaje a los mártires de Anguieiro en Cangas asesinados tras el Golpe de Estado de 1936, concluirá con la presentación del libro «Cangas 1936. Crónica da violencia golpista», que redactó el investigador y profesor Xoán C. Chillón Iglesias (20.00 horas en el salón de plenos). Se trata del trabajo más exhaustivo realizado hasta la fecha sobre la incidencia de la represión en la Guerra Civil en Cangas. El autor empleó años de investigaciones. «Es un trabajo de documentación sobre la violencia golpista en el concello, pero como siempre este tipo de trabajos muy laboriosos son incompletos, porque siempre aparecen nuevos casos y es necesario partir de las disculpas por si hay ausencias o algún dato incorrecto», apunta Chillón.

El extenso libro, que podrá adquirirse en librerías de la localidad después de la presentación, «está dedicado a las víctimas y a sus familias. Ellos son el objetivo principal», indica el autor. Pone en valor la colaboración tanto de familiares y descendientes por permitirles acceder a documentación como a todos los investigadores en cuyos trabajos se apoyó «porque se trata de una investigación acumulativa». Cita en el propio libro, por ejemplo, a Antonio Nores, Xerardo Dasairas, Xabier Rial, Claudio Rodríguez y Iago Santos Castroviejo. Además de a todos sus compañeros de la A.C. Memoria Histórica 28 de agosto. «Ahora existe un acceso a archivos y documentación digitalizada que antes no existía», explica el investigador para señalar cómo fueron puliendo las cifras de represaliados.

En todo el trabajo se documentan hasta 302 represaliados de los que 62 fueron asesinados «aunque se trata de un trabajo que siempre será completado a la luz de nuevos datos». De ellos 52 habían nacido en Cangas y 10 eran vecinos de la villa en el momento de su muerte. Todos ellos son hombres y se detallan el tipo de muerte. Dos fallecieron en prisión, cinco fueron directamente asesinados, 30 fueron asesinados sin ejecución de sentencia, seis murieron en el frente de guerra, cinco se consideran desaparecidos, tres fallecieron por secuelas de su paso por prisión y hasta 11 fueron ejecutados tras ser sentenciados a muerte.

Falangistas en Cangas en una de las imágenes que recoge el volumen. | M.H.

El trabajo, muy detallado, incluso indica la edad de los asesinados y su ocupación laboral. Había por ejemplo cinco albañiles, nueve canteros y hasta 18 marineros. Ocho de ellos eran menores de 8 años y otros 27 tenían entre 21 y 30 años, lo que deja ver cómo la represión se cebó especialmente con los jóvenes.

“Incluyendo el resto de tipologías represivas como las torturas, el paso por campos de concentración o el exilio tenemos documentadas 302 víctimas”, apunta. De todas ellas, 257 eran hombres y 45 mujeres.

Profesores

El libro establece una cronología y recupera los nombres de todas las víctimas documentadas. Cuenta con un apartado específico sobre la violencia que sufrieron las mujeres. Otro de los apartados se centra en «la violencia golpista sobre el magisterio», en la que se contabilizan hasta 13 maestros y maestras que estaban ejerciendo en Cangas y que fueron suspendidos de empleo y sueldo en decisiones adoptadas entre el 30 de agosto y el 11 de septiembre de 1936.