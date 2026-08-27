«HeART of Gaza», arte infantil para acercar la realidad de Palestina

El arte infantil se convierte en una ventana a la realidad de Gaza con la llegada al Morrazo de «HeART of Gaza», un proyecto de Mohamed Timraz que reúne obras realizadas por niños y niñas palestinos para acercar al público sus experiencias y dar visibilidad a la situación que atraviesa la población de la zona.

La muestra, de carácter itinerante, busca dar voz a estas creaciones para utilizar, de esta manera, la expresión artística como una herramienta para contar aquello que, en ocasiones, resulta difícil explicar con palabras.

En Cangas, la exposición podrá visitarse del 2 al 14 de septiembre en la sala Ángel Botello de la Casa da Cultura, de lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 horas. La inauguración tendrá lugar el 2 de septiembre a las 19.00 horas y será presentada por Dani Blanco.

La muestra llegará después a Moaña, donde permanecerá del 15 al 30 de septiembre en la sala de exposiciones del Concello Vello, con horario de 12.00 a 13.30 y de 17.30 a 20.30. La clausura será el 30 de septiembre a las 19.30 horas, con la participación de Dani Blanco y Ze Pumar.

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La iniciativa, organizada por BDS Morrazo x Palestina con la colaboración de los Concellos de Cangas y Moaña, pretende acercar estas obras al público gallego y mantener presente, a través de la mirada de la infancia, la realidad que se vive en Gaza.