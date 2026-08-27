Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
«Ambition»Cupo sardinaActemsa pide concursoModa vintageReinventando el gallineroPerro cuida mayoresJavi Rueda a la Premier
instagramlinkedin

O Rompeolas

La exposición filatélica, con 13 colecciones en Cangas

Un momento de la muestra que está abierta en la Capela do Hospital. | PABLO HERNÁNDEZ GAMARRA

Un momento de la muestra que está abierta en la Capela do Hospital. | PABLO HERNÁNDEZ GAMARRA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Javier Manchado

O Morrazo

La Sociedade Filatélica-Numismática Canguesa tiene abierta en la Capela do Hospital su exposición anual coincidiendo con las Festas do Cristo. Es la edición 22 y este año participan 13 colecciones de sellos aportadas por los socios además de dos llegadas desde Ourense y otra desde A Coruña. Estará abierta hasta el día 30. Este año hay un matasellos con el escudo del antiguo Concello.

Propuesta de cambio para la bandera de Saint-Pierre et Miquelon

El recibimiento institucional que el Concello de Moaña realizó ayer del presidente del Consejo Territorial de Saint-Pierre et Miquelon dejó muchas anécdotas interesantes. Hablando sobre los vínculos de los marineros gallegos con esta colectividad francesa en América, desde Aister propusieron, con humor, sustituir la Ikurriña vasca que aparece en su bandera por la enseña gallega. Tampoco hay que olvidar los intentos de explicar hasta en cuatro idiomas distintos el Estatuto de Autonomía de Galicia. Estamos seguros de que si la relación fructifica, Bernard Briand se atreverá con el español en próximas visitas. Quien sabe si incluso se suelta a hablar gallego.

Noticias relacionadas

Gonza al fin pudo probar el nuevo césped del Alondras

Gonzalo Fernández «Gonza» entrenó al Alondras durante dos temporadas, suspirando por un cambio de césped. Ayer finalmente pudo disfrutar de él, eso sí, ya tuvo que ser como entrenador visitante y en el amistoso que su Arosa disputó en Cangas. No se verán las caras ni en liga, pues los arousanos ascendieron a 2ª RFEF.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sardá y Lecquio reúnen de nuevo a Crónicas Marcianas
  2. Un vehículo se precipita por un terraplén de 2,5 metros en un barrio de Cangas tras ser golpeado por otro coche
  3. La doble celebración del 80 cumpleaños de la familia Mera
  4. Un hombre y una mujer, detenidos en Bueu por agredir a los policías en la madrugada del carnaval de verano
  5. Medidas para hacer frente a la sequía: Bueu plantea potabilizar y reutilizar el agua de la futura laguna artificial de As Lagoas
  6. La lluvia obliga a aplazar al sábado 29 la procesión del Carmen de Samertolaméu prevista para la tarde de este domingo
  7. La tormenta deja más de 50 rayos sobre O Morrazo y aplaza conciertos de las Festas do Cristo
  8. El mosquito tigre se multiplica en O Morrazo con 44 casos notificados en los últimos 12 días

Augas de Galicia atribuye a Moaña la obligación de inspeccionar fugas en el emisario submarino

Casi 50 años de matrimonio, la crianza de tres hijos y el cuidado del hogar «solo» valen una pensión compensatoria de 825 euros

Casi 50 años de matrimonio, la crianza de tres hijos y el cuidado del hogar «solo» valen una pensión compensatoria de 825 euros

El libro que pone nombre al terror

La exposición filatélica, con 13 colecciones en Cangas

Carlos Hermelo, homenaxeado pola Cofradía da Misericordia: «Cando tiñamos un problema no mar sempre falabamos coa Virxe do Carme»

Carlos Hermelo, homenaxeado pola Cofradía da Misericordia: «Cando tiñamos un problema no mar sempre falabamos coa Virxe do Carme»

Moaña se une a Saint-Pierre et Miquelon, la «tierra de acogida» de los marineros gallegos

Defensa da Ría acusa a la Administración por los distintos vertidos de este verano

Moaña se vuelca con los perros abandonados en una Feria de Adopción

Tracking Pixel Contents