O Rompeolas
La exposición filatélica, con 13 colecciones en Cangas
La Sociedade Filatélica-Numismática Canguesa tiene abierta en la Capela do Hospital su exposición anual coincidiendo con las Festas do Cristo. Es la edición 22 y este año participan 13 colecciones de sellos aportadas por los socios además de dos llegadas desde Ourense y otra desde A Coruña. Estará abierta hasta el día 30. Este año hay un matasellos con el escudo del antiguo Concello.
Propuesta de cambio para la bandera de Saint-Pierre et Miquelon
El recibimiento institucional que el Concello de Moaña realizó ayer del presidente del Consejo Territorial de Saint-Pierre et Miquelon dejó muchas anécdotas interesantes. Hablando sobre los vínculos de los marineros gallegos con esta colectividad francesa en América, desde Aister propusieron, con humor, sustituir la Ikurriña vasca que aparece en su bandera por la enseña gallega. Tampoco hay que olvidar los intentos de explicar hasta en cuatro idiomas distintos el Estatuto de Autonomía de Galicia. Estamos seguros de que si la relación fructifica, Bernard Briand se atreverá con el español en próximas visitas. Quien sabe si incluso se suelta a hablar gallego.
Gonza al fin pudo probar el nuevo césped del Alondras
Gonzalo Fernández «Gonza» entrenó al Alondras durante dos temporadas, suspirando por un cambio de césped. Ayer finalmente pudo disfrutar de él, eso sí, ya tuvo que ser como entrenador visitante y en el amistoso que su Arosa disputó en Cangas. No se verán las caras ni en liga, pues los arousanos ascendieron a 2ª RFEF.
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