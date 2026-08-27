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Defensa da Ría acusa a la Administración por los distintos vertidos de este verano

La bandera roja ondeó tras un vertido en la playa de Menduíña este mes. | FDV

La bandera roja ondeó tras un vertido en la playa de Menduíña este mes. | FDV

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Fran G. Sas

Fran G. Sas

O Morrazo

La Plataforma pola Defensa da Ría de Vigo-Cíes denuncia «irresponsabilidad de las administraciones públicas» ante los episodios de contaminación de aguas en las rías de Vigo y Aldán este verano.

Acusa a Capitanía Marítima de no ejercer el debido control sobre las embarcaciones y su tratamiento de aguas residuales. A la Autoridad Portuaria y a Portos les responsabiliza de la falta de puntos de vertido en tierra para barcos comerciales o deportivos y a Concellos y Xunta acusa de «no buscar un saneamiento separativo de pluviales que evite vertidos directos al mar».

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