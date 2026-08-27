La comarca de O Morrazo registra en un solo día más lluvia que en dos meses y medio

Las lluvias registradas durante la última semana probablemente le han amargado el final de verano a más de uno, pero no cabe duda de que eran mucho más que necesarias. Justo en un momento en el que la Xunta de Galicia ha incluido al conjunto de O Morrazo dentro de los municipios en situación de alerta por sequía. En la última semana se acumulan más precipitaciones que durante los meses de junio, julio y la primera quincena de agosto. Así lo reflejan los datos de las estaciones meteorológicas de MeteoGalicia: en Cangas hasta la mañana de este jueves la acumulación de lluvia llega a los 41, 1 litros por metro cuadrado, mientras que en Bueu es ligeramente superior, con hasta 48 litros por metro cuadrado. Unas estadísticas que permiten una vuelta de tuerca a mayores: solo el domingo por la noche se recogió más agua que en todo el periodo comprendido entre el 1 de junio y 22 de agosto.

La jornada más lluviosa de lo que llevamos de agosto y de verano es la de este domingo 23, especialmente por la tormenta eléctrica y los fuertes aguaceros registrados entre las 22.00 y las 00.00 horas. La estación de MeteoCangas registró una acumulación de 15 litros por metro cuadrado, mientras que en Bueu las precipitaciones llegaron a los 16,2 litros por metro cuadrado. .

Esa tendencia pluviosa se mantiene en lo que va de semana, aunque las cantidades registradas no alcanzan las del domingo. Así, en el caso de Cangas el lunes se registraron 12,7 litros, el martes 2,9 litros y el miércoles 6 litros por metro cuadrado.

Los datos de MeteoGalicia en Bueu señalan que el lunes se rozaron los 15 litros por metro cuadrado, el martes los pluviómetros no recogieron constancia de precipitaciones y el miércoles, con la alerta amarilla, se llegó a los 11 litros metro cuadrado.

Estos datos contrastan con un mes de julio que fue extremadamente cálido y seco. La estación de MeteoCangas, que está integrada en la red de la Agencia Española de Meteorología (Aemet), contabilizó 0 litros por metro cuadrado. La poca lluvia que pudo caer en alguna jornada en la que el cielo amenazaba tormenta, como el sábado 11 de julio, apenas dejó rastro alguno en los pluviómetros. En junio las precipitaciones acumuladas durante todo el mes fueron de 14,2 litros por metro cuadrado, una cifra que no iguala a la que se recogió únicamente en la noche de este domingo.

La estación de MeteoGalicia sí que recogió lluvias en Bueu durante el mes de julio, pero en cantidades muy bajas: una máxima diaria de 2,1 litros por metro cuadrado y la acumulada de todo el mes fue de 2,5 litros por metro cuadrado. En junio el registro máximo diario fue de 2,7 litros por metro cuadrado y el de todo el mes apenas superó los 9 litros por metro cuadrado. Unas acumulaciones, que al igual que en el caso de Cangas, ni siquiera igualan al agua caída con la tormenta de este domingo.