La CIG denuncia que el PAC de Cangas funciona con tres médicos sin la especialidad en medicina de familia

La CIG denuncia que el Punto de Atención Continuada (PAC) o servicio de urgencias del centro de salud de Cangas funciona de manera «permanente e estrutural» con tres facultativos sin la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC) para prestar asistencia médica directa y no de apoyo. Una situación que habría sido reconocida directamente por la gerencia del área sanitaria de Vigo. Desde el sindicato subrayan que el problema no estriba en la contratación de este personal ni en su profesionalidad, sino en las funciones encomendadas. «Non están desenvolvendo tarefas de apoio a outros profesionais sanitarios, senón asumindo directamente a atención médica das persoas usuarias que acuden ao PAC, incluídas aquelas que presentan situación que poden requerir unha intervención urxente», argumentan desde la central sindical.

Este tipo de contrataciones no se limitan únicamente al PAC de Cangas, que atiende a los vecinos de esta localidad y de Moaña, sino que son extensivas a otros centros de salud del área de Vigo, denuncian. Por ello pondrán la situación en conocimiento de las alcaldías y preparan una iniciativa para llevar al Parlamento de Galicia.

A raíz de la situación excepcional vivida con la pandemia del Covid-19 se aprobó la Lei 18/2021 del 27 de diciembre, impulsada por la Xunta de Galicia, que permite la incorporación de personal médico aún sin la especialidad para funciones de «persoal técnico de saúde» con el objetivo de prestar funciones de apoyo en la atención primaria. «Este é precisamente o punto no que se produce a contradición e polo tanto a falta de amparo legal na situación que se está dando no PAC de Cangas-Moaña», sostienen desde la CIG.

Este personal sin la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria está asumiendo directamente tareas de carácter asistencial, como valoraciones clínicas, diagnósticos, tratamientos, prescripciones, derivaciones hospitalarias, atención en ambulancia e incluso tutorización de personal residente. «Estas actuacións non poden ser consideradas simplemente función de apoio cando o profesional é quen atende directamente á persoa usuaria e asume a responsabilidade da súa asistencia», argumentan desde la Unión Local do Morrazo de la CIG, que advierte de que la falta de especialistas médicos no permite la ampliación de la excepción legal prevista en la Lei 18/2021.

La formación especializada en la rama de Medicina Familiar y Comunitaria abarca cuatro años de residencia e incluye la adquisición progresiva de competencias para atender a los pacientes, también situaciones urgentes y patologías agudas. Una formación para identificar síntomas graves, aplicación de protocolos y procedimientos específicos que no estudian durante los años de la carrera universitaria, el inicio del tratamiento o la decidir sobre si se requiere una derivación. «Unha persoa que acode a un PAC poder presentar unha patoloxía leve ata unha situación potencialmente grave: dor torácica, dificultade respiratoria, reacción alérxicas, alteracións neurolóxicas, hemorraxias, traumatismos ou mesmo requirir un traslado medicalizado en ambulancia», enumeran.

En este sentido subrayan que la ciudadanía tiene derecho a que la asistencia sanitaria en los PAC se preste por profesionales que cuenten con la formación especializada correspondiente a las funciones que desempeñan.

Por todo ello, desde la CIG apuntan que la responsabilidad de lo que está ocurriendo recae sobre la Xerencia da Área Sanitaria de Vigo, a quien le exigen que explicaciones sobre la base legal que permite este personal contratado hasta la fecha como «técnicos de saúde» y sin la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, asuma directamente la asistencia médica en PAC de toda el área.

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La central sindical concluye que no basta con garantizar la dotación de personal médico en un PAC, sino que desde la Administración deben asegurar que ese personal cuenta con la formación adecuada para asumir las responsabilidades que le son asignadas. «As dificultades para dispoñer de especialistas deben ser abordadas mediante de medidas de planificación e contratación, pero non se pode converter unha habilitación excepcional para funcións de apoio nunha vía ordinaria para cubrir postos de asistencia médica directa nos PAC», advierten.